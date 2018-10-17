«Бостон» разгромил «Филадельфию», «Голден Стэйт» обыграл «Оклахому»

разгромилв стартовом матче регулярного чемпионата НБА.

Встреча, которая прошла на арене «Ти-Ди Гарден», завершилась со счетом 105:87 (21:21, 26:21, 30:24, 28:21).

Наибольший вклад в успех хозяев внесли Джейсон Тейтум, набравший 23 очка, и Маркус Моррис, оформивший дабл-дабл из 16 очков и 10 подборов.

Центровой «Филадельфии» Джоэл Эмбиид оформил дабл-дабл из 23 очков и 10 подборов. Бен Симмонс был близок к трипл-даблу — 19 очков, 15 подборов и 8 передач.

В следующем матче «Бостон» сыграет с «Торонто», а «Филадельфия» — с «Чикаго».

«Голден Стэйт Уорриорз» на домашней арене обыграл «Оклахому Сити Тандер» — 108:100 (31:23, 26:24, 26:32, 25:21).

Лучшими в составе победителей стали Стивен Карри, в активе которого 32 очка, 9 передач и 8 подборов, и Кевин Дюрант, набравший 27 очков и сделавший 8 подборов.

У гостей Пол Джордж набрал 27 очков, Деннис Шредер — 21 очко. Стивен Адамс оформил дабл-дабл из 17 очков и 11 подборов.

Следующим соперником «Голден Стэйт» станет «Юта», а «Оклахомы» — «Лос-Анджелес Клипперс». 0