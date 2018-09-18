Форвард сборной России по баскетболу пропустит весь сезон

Форвардпропустит сезон 2018-2019 из-за травмы колена.

Об этом сообщила пресс-служба нижегородского клуба.

26-летний Антипов уже перенес операцию на колене. Сроки восстановления составят от 10 до 12 месяцев.

«У Паши обнаружили серьезные проблемы с коленом. После обследования врачи предложили ему два варианта: сделать поддерживающую операцию, после которой он вернулся бы через два-три месяца, но через пару лет, все равно пришлось бы делать полную операцию, либо сразу провести основную, но в таком случае он пропускает 10-12 месяцев.

Конечно, я бы хотел увидеть Пашу в команде как можно скорее, но вопрос его будущего важнее, поэтому он выбрал опцию "Б". Мы с уважением относимся к его решению. Клуб будет участвовать в его восстановлении, а я как тренер жду Пашу в "Нижнем Новгороде" в следующем сезоне», — сказал наставник нижегородцев Зоран Лукич. 0