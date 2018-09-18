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    Форвард сборной России по баскетболу пропустит весь сезон

    Сборная России Нижний Новгород Лига ВТБ
    Форвард «Нижнего Новгорода» и сборной России Павел Антипов пропустит сезон 2018-2019 из-за травмы колена.

    Павел Антипов
    Павел Антипов
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    Об этом сообщила пресс-служба нижегородского клуба.

    26-летний Антипов уже перенес операцию на колене. Сроки восстановления составят от 10 до 12 месяцев.

    «У Паши обнаружили серьезные проблемы с коленом. После обследования врачи предложили ему два варианта: сделать поддерживающую операцию, после которой он вернулся бы через два-три месяца, но через пару лет, все равно пришлось бы делать полную операцию, либо сразу провести основную, но в таком случае он пропускает 10-12 месяцев.

    Конечно, я бы хотел увидеть Пашу в команде как можно скорее, но вопрос его будущего важнее, поэтому он выбрал опцию "Б". Мы с уважением относимся к его решению. Клуб будет участвовать в его восстановлении, а я как тренер жду Пашу в "Нижнем Новгороде" в следующем сезоне», — сказал наставник нижегородцев Зоран Лукич. 0

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