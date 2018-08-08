Энтони договорился о подписании контракта с «Хьюстоном»

Форвардсогласовал условия личного контракта с «Хьюстон Рокетс», информирует Yahoo! Sports.

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Минувший сезон ветеран провел в составе «Оклахомы-Сити Тандер». Там он выдал худшие в карьере статистические показатели.

В межсезонье Энтони был вовлечен в трехстороннюю сделку с участием «Атланты Хоукс» и «Филадельфии Сиксерс», в результате которой оказался в «Атланте». Позже он стал свободным агентом после выкупа его контракта.

В минувшем регулярном чемпионате Энтони принял участие в 78 матчах, набирая в них 16,2 очка, собирая 5,8 подбора и раздавая 1,3 передачи в среднем. 0