«Филадельфия» и «Голден Стэйт» вышли во второй раунд плей-офф

Самым результативным игроком встречи стал защитник «Сиксерс» Джей Джей Редик, набравший 27 очков.
По дабл-даблу оформили центровой Джоэл Эмбиид (19 очков и 12 подборов) и разыгрывающий Бен Симмонс (14 очков и 10 подборов).
У гостей выделялись Келли Олиник (18 очков, 8 подборов) и Тайлер Джонсон (16 очков).
Счет в серии стал 4-1, поэтому «Филадельфия» вышла во второй раунд.
Центровой «Селтикс» Эл Хорфорд оформил дабл-дабл из 22 очков и 14 подборов. Самым же результативным игроком встречи стал защитник «Бакс» Крис Миддлтон, набравший 23 очка.
Счет в серии стал 3-2 в пользу «Бостона». Шестой матч серии пройдет в Милуоки. Победитель этого противостояния выйдет на «Филадельфию».
Наибольший вклад в успех «воинов» внесли Кевин Дюрант и Клэй Томпсон, набравшие 25 и 24 очка соответственно.
Дрэймонд Грин оформил дабл-дабл из 17 очков и 19 подборов.
У «Сперс» лучшим на паркете был Ламаркус Олдридж, в активе которого 30 очков и 12 подборов.
Счет в серии стал 4-1, который позволил «Голден Стэйт» выйти во второй раунд на «Нью-Орлеан».