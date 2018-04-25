«Филадельфия» и «Голден Стэйт» вышли во второй раунд плей-офф

В пятом матче первого раунда плей-офф НБАна домашнем паркете обыграла— 104:91 (23:21, 23:25, 34:20, 24:25).

Самым результативным игроком встречи стал защитник «Сиксерс» Джей Джей Редик, набравший 27 очков.

По дабл-даблу оформили центровой Джоэл Эмбиид (19 очков и 12 подборов) и разыгрывающий Бен Симмонс (14 очков и 10 подборов).

У гостей выделялись Келли Олиник (18 очков, 8 подборов) и Тайлер Джонсон (16 очков).

Счет в серии стал 4-1, поэтому «Филадельфия» вышла во второй раунд.

«Филадельфия» — «Майами»

в пятом матче первого раунда плей-офф у себя дома переиграл— 92:87 (23:15, 25:22, 24:24, 20:26).

Центровой «Селтикс» Эл Хорфорд оформил дабл-дабл из 22 очков и 14 подборов. Самым же результативным игроком встречи стал защитник «Бакс» Крис Миддлтон, набравший 23 очка.

Счет в серии стал 3-2 в пользу «Бостона». Шестой матч серии пройдет в Милуоки. Победитель этого противостояния выйдет на «Филадельфию».

«Бостон» — «Милуоки»

В заключительном матче игрового дняв домашнем матче одолелсо счетом 99:91 (22:20, 27:18, 30:27, 20:26).

Наибольший вклад в успех «воинов» внесли Кевин Дюрант и Клэй Томпсон, набравшие 25 и 24 очка соответственно.

Дрэймонд Грин оформил дабл-дабл из 17 очков и 19 подборов.

У «Сперс» лучшим на паркете был Ламаркус Олдридж, в активе которого 30 очков и 12 подборов.

Счет в серии стал 4-1, который позволил «Голден Стэйт» выйти во второй раунд на «Нью-Орлеан».