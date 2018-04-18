Барцокас: Это типичная игра плей-офф Евролиги

Главный тренер «Химок» Георгиос Барцокас поделился впечатлениями после первого матча 1/4 финала Евролиги против ЦСКА (95:98).

«Это типичная игра плей-офф Евролиги. Обе команды показывали хороший баскетбол, у нас был шанс победить. Мы были конкурентоспособны, но нам не хватило стабильности в некоторых компонентах.

Прежде всего, в подборах в защите, они стали ключевыми в матче. Мы дали много вторых шансов ЦСКА. Особенно во второй половине они, если не ошибаюсь, набрали 22 очка после подборов в нападении.

Была большая разница в штрафных. ЦСКА пробил 43 штрафных, это слишком много для игры такого уровня и для этой защиты. Было много всяких других обстоятельств.

Например, наш последний тайм-аут, когда ЦСКА был впереди на три очка, девушка-рефери отдала мяч ЦСКА, считая, что мы дотронулись до линии. Это было неправильно.

Для каждого было очевидно, что никто не дотрагивался до линии. В такой плотной игре, естественно, это неприятно. Все эти обстоятельства вместе немного надломили нас», — приводит «Р-Спорт» слова Барцокаса.