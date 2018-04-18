ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
Баскетбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •

    Барцокас: Это типичная игра плей-офф Евролиги

    Химки ЦСКА Евролига
  • Спорт в VK
    •
  • Спорт. Главное
    •
    Георгиос Барцокас
    На фото:Георгиос Барцокас
    Главный тренер «Химок» Георгиос Барцокас поделился впечатлениями после первого матча 1/4 финала Евролиги против ЦСКА (95:98).

    «Это типичная игра плей-офф Евролиги. Обе команды показывали хороший баскетбол, у нас был шанс победить. Мы были конкурентоспособны, но нам не хватило стабильности в некоторых компонентах.

    Прежде всего, в подборах в защите, они стали ключевыми в матче. Мы дали много вторых шансов ЦСКА. Особенно во второй половине они, если не ошибаюсь, набрали 22 очка после подборов в нападении.

    Была большая разница в штрафных. ЦСКА пробил 43 штрафных, это слишком много для игры такого уровня и для этой защиты. Было много всяких других обстоятельств.

    Например, наш последний тайм-аут, когда ЦСКА был впереди на три очка, девушка-рефери отдала мяч ЦСКА, считая, что мы дотронулись до линии. Это было неправильно.

    Для каждого было очевидно, что никто не дотрагивался до линии. В такой плотной игре, естественно, это неприятно. Все эти обстоятельства вместе немного надломили нас», — приводит «Р-Спорт» слова Барцокаса.

  • Обсудить
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Читайте по теме
  • 17/04
    • ЦСКА обыграл «Химки» в первом матче серии 1/4 финала Евролиги
    Популярное в сети
    Загрузка...
    Загрузка...
    Это интересно
    Кевин ГарнеттПрощание с легендой. Кевин Гарнетт завершил карьеруЛегендарный форвард и центровой провел в НБА 21 сезонТимофей Мозгов с поклонницами Мозгов сорвал большой кушРоссиянин стал одним из самых высокооплачиваемых спортсменов в странеПразднования «Кливленда»НБА. Сезон рекордов на фоне величия ДжеймсаВ Национальной баскетбольной ассоциации подошел к концу очередной сезонMVP матча Зак ЛавинЗвездный уик-энд. Сборная США победила в матче новичковВсе подробности матча восходящих звезд в рамках звездного уик-энда в ТоронтоКоби БрайантПрощальные гастроли «Черной Мамбы»Легендарный защитник «Лейкерс» Коби Брайант объявил о завершении карьеры в конце сезонаРассел УээстбрукЗвездный уик-энд. Запад вновь обыграл Восток в Матче звезд, MVP — УэстбрукВсе о главном событии звездного уик-энда в Торонто
    Подробный разбор
  • Вопросы без ответов. В НБА стартовал новый сезон
  • Главные интриги Национальной баскетбольной ассоциации
    •
  • Лебединая песня Драгича, огненный Швед, прощание с Наварро
  • Краткие итоги Евробаскета-2017
    •
    Комментарии
    Прогнозы на спорт
  • Остановил ли Погребняк «Спартак» на пути к Кубку России?
  • «Спартак» — «Тосно». Прогноз и ставки на матч Кубка России по футболу 18 апреля
  • 2,25
    •
  • «Ахмат» не сможет остановить «Локомотив»
  • «Локомотив» — «Ахмат». Прогноз и ставки на матч 23-го тура российской Премьер-лиги 18 апреля
  • 2,02
    •
    Баскетбол. Лента новостей
  • 01:44
    • Фридзон: «Химки» наказывали нас за нашу защиту
  • 01:12
    • Итудис: Мы сумели переломить игру и заслужили победу
  • 22:46
    • ЦСКА обыграл «Химки» в первом матче серии 1/4 финала Евролиги
  • 08:53
    • «Майами» сравнял счёт в серии с «Филадельфией», «Голден Стэйт» во второй раз обыграл «Сан-Антонио»
  • 17/04
    • Барцокас: К первому матчу с ЦСКА мы снова походим не полностью здоровыми
  • 16/04
    • «Зенит» победил «Калев»
  • 16/04
    • «Индиана» победила в Кливленде, «Хьюстон» одолел «Миннесоту»
  • 16/04
    • «Бостон» в овертайме победил «Милуоки»
  • 15/04
    • «Торонто» обыграл «Вашингтон», «Филадельфия» разгромила «Майами»
  • 15/04
    • «Голден Стэйт» выиграл первый матч плей-офф у «Сан-Антонио»
  • 13/04
    • «Локомотив-Кубань» уступил в финале Еврокубка
  • 13/04
    • Двух россиянок выбрали на драфте женской НБА
  • 12/04
    • 33 очка Чераповича не спасли «Цмоки-Минск» в матче с «Химками»
  • 12/04
    • «Нью-Йорк» уволил главного тренера
  • 12/04
    • Определились все пары плей-офф НБА
  • 12/04
    • «Миннесота» в овертайме победила «Денвер» и вышла в плей-офф
  • 11/04
    • ЦСКА вырвал победу у «Калева»
  • 11/04
    • Евролига оштрафовала УНИКС на 45 тысяч евро
  • 11/04
    • «Юта» разгромила «Голден Стэйт», «Филадельфия» одержала 15-ю победу подряд
  • 10/04
    • «Локомотив» проиграл «Дарюшафаке» в первом матче финала Кубка Европы
    Весь баскетбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Вся лентаLive

    Турниры

    Евролига Еврокубок
    НБА Лига ВТБ
    Евробаскет-2017

    Команды

    Барселона Бостон Жальгирис Красные Крылья Лейкерс
    Локомотив-Кубань Майами Нижний Новгород Нью-Йорк Реал
    Сан-Антонио УНИКС Химки Чикаго ЦСКА
    Сборная России Сборная США