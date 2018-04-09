«Бостон» уступил «Атланте»

В матче регулярного чемпионата НБАна своем паркете проигралсо счетом — 106:112 (31:24, 27:25, 24:27, 24:36).

Самым результативным в составе победителей стал Торин Принс, набравший 33 очка и добавивший к этому 8 подборов и 5 передач.

У «Бостона» 19 очков в активе Джейсона Тэйтума.

В другой встрече «Шарлотт Хорнеттс» дома уступили «Индиане Пэйсерс» — 117:123 (25:31, 32:39, 24:25, 36:28).

Самым результативным игроком в составе победителей стал центровой Домантас Сабонис, набравший 30 очков. Защитник Виктор Оладипо добавил в копилку «Индианы» 27 очков.

У хозяев самым результативным стал защитник Малик Монк (22 очка), форвард Марвин Уильямс набрал 16 очков, а центровой Дуайт Ховард оформил дабл-дабл из 10 очков и 12 подборов.

«Филадельфия Сиксерс» добыли домашнюю победу над «Даллас Маверикс», продлив серию без поражений до 15 матчей — 109:97 (28:20, 33:28, 24:28, 24:21).

Самым результативным в составе победителей стал Джей Джей Редик, набравший 18 очков. Дабл-даблы в активе Роберта Ковингтона (15 очков+10 подборов) и Эрсана Ильясовы (11 очков+12 подборов).

У «Далласа» 21 очко набрал Харрисон Барнс. Дабл-дабл из 20 очков и 11 передач на счету Денниса Смита.