Лидер «Бостона» успешно перенес операцию

Разыгрывающий «Бостона»7 апреля успешно перенес операцию по удалению двух костных винтов из левого колена, сообщает пресс-служба «Селтикс».

По словам генерального менеджера клуба Дэнни Эйнджа, Ирвинг должен восстановиться к началу осеннего тренировочного лагеря.

Винты были вставлены в коленную чашечку Ирвинга из-за травмы, которую защитник получил в одном из матчей финальной серии плей-офф-2015. Во время процедуры на колене, которая состоялась 24 марта, вокруг винтов была обнаружена бактериальная инфекция. Коленная чашечка Ирвинга к этому моменту полностью восстановилась. Было принято решение удалить винты, чтобы избавиться от инфекции.

Напомним, ранее стало известно, что Ирвинг пропустит остаток регулярного сезона и плей-офф НБА.

Пятикратный участник Матча всех звезд завершил свой первый сезон за «Селтикс» с показателями 24,4 очка и 5,1 передачи в среднем за матч.