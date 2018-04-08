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    Лидер «Бостона» успешно перенес операцию

    Бостон Селтикс НБА
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    Кайри Ирвинг
    На фото:Кайри Ирвинг
    Разыгрывающий «Бостона» Кайри Ирвинг 7 апреля успешно перенес операцию по удалению двух костных винтов из левого колена, сообщает пресс-служба «Селтикс».

    По словам генерального менеджера клуба Дэнни Эйнджа, Ирвинг должен восстановиться к началу осеннего тренировочного лагеря.

    Винты были вставлены в коленную чашечку Ирвинга из-за травмы, которую защитник получил в одном из матчей финальной серии плей-офф-2015. Во время процедуры на колене, которая состоялась 24 марта, вокруг винтов была обнаружена бактериальная инфекция. Коленная чашечка Ирвинга к этому моменту полностью восстановилась. Было принято решение удалить винты, чтобы избавиться от инфекции.

    Напомним, ранее стало известно, что Ирвинг пропустит остаток регулярного сезона и плей-офф НБА.

    Пятикратный участник Матча всех звезд завершил свой первый сезон за «Селтикс» с показателями 24,4 очка и 5,1 передачи в среднем за матч.

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