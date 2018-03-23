«Хьюстон» выиграл у «Детройта», «Нью-Орлеан» победил «Лейкерс»

сломил сопротивлениев домашнем матче регулярного чемпионата НБА — 100:96 OT (21:27, 27:23, 23:18, 17:20, 12:8).

В составе победителей выделялись Клинт Капела, на счету которого дабл-дабл из 10 очков и 14 подборов, а также Эрик Гордон (22) и Джеймс Харден (21). Отметим, что Харден впервые за 79 матчей не забросил ни одного трехочкового — лидер «ракет» выполнил восемь бросков из-за дуги, но все оказались неточными. Серия Хардена была самой длинной текущей серией в НБА.

У «Пистонс» лидером по результативности был Блэйк Гриффин, заработавший трипл-дабл из 21 очка, 10 подборов и 10 передач. Андре Драммонд оформил дабл-дабл из 17 очков и 20 подборов, Иш Смит набрал 18 очков.

«Хьюстон» лидирует в таблице Западной конференции (58 побед, 14 поражений), «Детройт» — девятый на «Востоке» (32-40).

«Шарлотт» разгромил «Мемфис» «+61» — 140:79 (37:14, 38:28, 37:15, 28:22).

Героем встречи стал Кемба Уокер, набравший 46 очков. В активе Гильермо Эрнангомеса дабл-дабл из 10 очков и 12 подборов, Марвин Уильямс и Дуэйн Бэйкон набросали по 15 очков.

У «Гриззлиз» лучшим стал Уэйн Селден, отметившийся 18 очками. Тайрик Эванс покинул паркет с 16 очками.

Победа с преимуществом в 61 очко стала шестой самой крупной в истории НБА и первой в 21-м веке.

«Шарлотт» идет 10-м на «Востоке» (32-41), «Мемфис» — 15-й на «Западе» (19-53).

Другие результаты:

«Орландо» – «Филадельфия» — 98:118 (23:32, 26:38, 16:25, 33:23)

«Даллас» – «Юта» — 112:119 (34:37, 24:28, 23:31, 31:23)

«Нью-Орлеан» – «Лейкерс» — 128:125 (40:44, 31:29, 26:35, 31:17)

«Сакраменто» – «Атланта» — 105:90 (25:28, 24:16, 31:27, 25:19)

46 очков Кембы Уокера