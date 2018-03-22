«Нижний Новгород» проиграл «Венеции» в Кубке Европы ФИБА

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Ответная игра состоится 28 марта в России.

В первом матче 1/4 финала Кубка Европы ФИБАобыграла— 86:76 (20:19, 22:16, 25:23, 19:18).

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