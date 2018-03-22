ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
Баскетбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •

    «Нижний Новгород» проиграл «Венеции» в Кубке Европы ФИБА

    Еврокубок Нижний Новгород
  • Спорт в VK
    •
  • Спорт. Главное
    •
    «Нижний Новгород»
    На фото:«Нижний Новгород»
    В первом матче 1/4 финала Кубка Европы ФИБА «Венеция» обыграла «Нижний Новгород» — 86:76 (20:19, 22:16, 25:23, 19:18).

    Ответная игра состоится 28 марта в России.

  • Обсудить
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Читайте по теме
  • 14/03
    • «Нижний Новгород» вышел в четвертьфинал Кубка Европы ФИБА
    Популярное в сети
    Загрузка...
    Загрузка...
    Это интересно
    Кевин ГарнеттПрощание с легендой. Кевин Гарнетт завершил карьеруЛегендарный форвард и центровой провел в НБА 21 сезонТимофей Мозгов с поклонницами Мозгов сорвал большой кушРоссиянин стал одним из самых высокооплачиваемых спортсменов в странеПразднования «Кливленда»НБА. Сезон рекордов на фоне величия ДжеймсаВ Национальной баскетбольной ассоциации подошел к концу очередной сезонMVP матча Зак ЛавинЗвездный уик-энд. Сборная США победила в матче новичковВсе подробности матча восходящих звезд в рамках звездного уик-энда в ТоронтоЖорди БертомеуМежду двух огнейО конфликте между ФИБА и ЕвролигойРассел УээстбрукЗвездный уик-энд. Запад вновь обыграл Восток в Матче звезд, MVP — УэстбрукВсе о главном событии звездного уик-энда в Торонто
    Подробный разбор
  • Вопросы без ответов. В НБА стартовал новый сезон
  • Главные интриги Национальной баскетбольной ассоциации
    •
  • Лебединая песня Драгича, огненный Швед, прощание с Наварро
  • Краткие итоги Евробаскета-2017
    •
    Комментарии
    Прогнозы на спорт
  • СКА обыграет «Локомотив» и выйдет в финал конференции
  • СКА — «Локомотив». Прогноз и ставки на матч плей-офф КХЛ 22 марта
  • 1,41
    •
  • Сумеет ли кризисный «Детройт» Свечникова остановить «Вашингтон» Овечкина?
  • «Детройт» — «Вашингтон». Прогноз и ставки на матч регулярного чемпионата НХЛ 23 марта
  • 2,12
    •
    Баскетбол. Лента новостей
  • 00:21
    • «Химки» одержали победу над «Анадолу Эфес»
  • 00:09
    • ЦСКА обыграл «Олимпиакос» и гарантировал себе победу в «регулярке» Евролиги
  • 08:09
    • «Хьюстон» победил на площадке «Портленда»
  • 07:36
    • «Бостон» сильнее «Оклахомы», «Миннесота» победила «Клипперс»
  • 20/03
    • Обрадович: «Локомотив» не показал лучшей игры, но добился результата
  • 20/03
    • «Локомотив-Кубань» победил «Реджо-Эмилию» в полуфинале Еврокубка
  • 20/03
    • Еще один игрок «Голден Стэйт» получил травму
  • 20/03
    • Джеймс и Уэстбрук признаны игроками недели в НБА
  • 20/03
    • «Сан-Антонио» победил «Голден Стэйт», «Кливленд» обыграл «Милуоки»
  • 19/03
    • «Автодор» уступил «Калеву» в Единой лиге ВТБ
  • 19/03
    • 34 очка Хардена принесли «Хьюстону» победу над «Миннесотой»
  • 19/03
    • «Оклахома» обыграла в гостях «Торонто»
  • 18/03
    • «Нижний Новгород» победил «Астану»
  • Одержит ли «Хьюстон» четвертую победу в сезоне над «Миннесотой»?
  • «Миннесота» — «Хьюстон». Прогноз и ставки на матч Национальной баскетбольной ассоциации 19 марта
    • 1,8719/03/2018 в 02:00
  • 18/03
    • Форвард «Голден Стэйт» пропустит неделю из-за травмы
  • 18/03
    • Трипл-дабл Джеймса помог «Кливленду» победить «Чикаго»
  • 17/03
    • «Локомотив-Кубань» потерпел четвертое подряд поражение в Единой лиге ВТБ
  • 17/03
    • «Юта» подпишет контракт с сыном Джона Стоктона
  • 17/03
    • Один из лидеров «Бостона» выбыл на 6-8 недель
  • 17/03
    • Дюрант выбыл на две недели из-за частичного перелома ребра
    Весь баскетбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Вся лентаLive

    Турниры

    Евролига Еврокубок
    НБА Лига ВТБ
    Евробаскет-2017

    Команды

    Барселона Бостон Жальгирис Красные Крылья Лейкерс
    Локомотив-Кубань Майами Нижний Новгород Нью-Йорк Реал
    Сан-Антонио УНИКС Химки Чикаго ЦСКА
    Сборная России Сборная США