Сегодня в 00:32 «Нижний Новгород» проиграл «Венеции» в Кубке Европы ФИБА Еврокубок Нижний Новгород Спорт в VK Спорт. Главное На фото:«Нижний Новгород» «Нижний Новогород» В первом матче 1/4 финала Кубка Европы ФИБА «Венеция» обыграла «Нижний Новгород» — 86:76 (20:19, 22:16, 25:23, 19:18). Ответная игра состоится 28 марта в России. Обсудить0 0 0 0 0 0 Читайте по теме 14/03«Нижний Новгород» вышел в четвертьфинал Кубка Европы ФИБА Популярное в сети Загрузка... Загрузка... Это интересно Прощание с легендой. Кевин Гарнетт завершил карьеруЛегендарный форвард и центровой провел в НБА 21 сезонМозгов сорвал большой кушРоссиянин стал одним из самых высокооплачиваемых спортсменов в странеНБА. Сезон рекордов на фоне величия ДжеймсаВ Национальной баскетбольной ассоциации подошел к концу очередной сезонЗвездный уик-энд. Сборная США победила в матче новичковВсе подробности матча восходящих звезд в рамках звездного уик-энда в ТоронтоМежду двух огнейО конфликте между ФИБА и ЕвролигойЗвездный уик-энд. Запад вновь обыграл Восток в Матче звезд, MVP — УэстбрукВсе о главном событии звездного уик-энда в Торонто Подробный разбор Вопросы без ответов. В НБА стартовал новый сезонГлавные интриги Национальной баскетбольной ассоциации Лебединая песня Драгича, огненный Швед, прощание с НаварроКраткие итоги Евробаскета-2017 Комментарии Прогнозы на спорт СКА обыграет «Локомотив» и выйдет в финал конференцииСКА — «Локомотив». Прогноз и ставки на матч плей-офф КХЛ 22 марта1,41 Сумеет ли кризисный «Детройт» Свечникова остановить «Вашингтон» Овечкина?«Детройт» — «Вашингтон». Прогноз и ставки на матч регулярного чемпионата НХЛ 23 марта2,12