«Портленд» победил «Кливленд», «Хьюстон» сильнее «Клипперс»

Баскетболистынанесли поражениев матче регулярного чемпионата НБА — 113:105 (29:29, 30:25, 29:23, 25:28).

Наибольший вклад в успех «Трэйл Блэйзерс» внесли Си Джей Макколлум, набравший 29 очков, и Дэмиен Лиллард (24). Морис Харклесс добавил в копилку 17 очков, Эван Тернер и Аль-Фарук Амину — по 11.

У «Кавальерс» 35 очками, 14 подборами и 6 передачами отметился Леброн Джеймс. Кайл Корвер собрал 19 баллов, Джефф Грин — 16.

«Портленд» занимает третье место в таблице Западной конференции (42 победы, 26 поражений), «Кливленд» — четвертый на «Востоке» (39-29).

«Хьюстон» на своей площадке переиграл «Клипперс» — 101:96 (28:26, 19:25, 31:23, 23:22).

Дабл-дабл в составе победителей сделал Клинт Капела (19 + 12 подборов), 24 очка на счету Джеймса Хардена, Эрик Гордон собрал 23 балла.

У «парусников» выделились Тобиас Харрис (29 + 8 подборов), Остин Риверс (20) и ДеАндре Джордан (8 + 18 подборов).

«Хьюстон» лидирует на «Западе» (54-14), «Клипперс» — на девятой строке (37-30).

Другие результаты:

«Индиана» – «Торонто» — 99:106 (27:25, 30:24, 22:28, 20:29)

«Атланта» – «Шарлотт» — 117:129 (23:33, 32:30, 24:34, 38:32)

«Нью-Йорк» – «Филадельфия» — 110:118 (32:32, 36:28, 23:23, 19:35)

«Мемфис» – «Чикаго» — 110:111 (29:22, 23:30, 23:26, 35:33)

«Сан-Антонио» – «Нью-Орлеан» — 98:93 (37:26, 23:32, 18:15, 20:20)

«Юта» – «Финикс» — 116:88 (20:23, 36:20, 25:23, 35:22)

«Денвер» – «Детройт» — 120:113 (33:29, 32:22, 33:33, 22:29)

8-й трипл-дабл Бена Симмонса