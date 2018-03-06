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    «Портленд» продлил победную серию, обыграв «Лейкерс»

    НБА Лос-Анджелес Лейкерс Портленд Трэйл Блэйзерс
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    Дамиан Лиллард
    На фото:Дамиан Лиллард
    «Портленд Трэйл Блэйзерс» нанес поражение «Лос-Анджелес Лейкерс» в выездном матче регулярного чемпионата НБА.

    Встреча, которая прошла в «Стэйплс-центре», завершилась со счетом 108:103 (27:24, 31:31, 15:25, 35:23) в пользу гостей.

    Лидер «Портленда» Дамиан Лиллард записал на свой счет 39 очков, 6 передач и 5 подборов. 22 очка в копилку команды принес Си Джей Макколлум. Юсуф Нуркич оформил дабл-дабл из 16 очков и 16 подборов.

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    У «Лейкерс» самым результативным стал Джулиус Рэндл, в активе которого 21 очко и 9 подборов.

    Для «Трэйл Блэйзерс» эта победа стала седьмой подряд.

    В турнирной таблице Западной конференции «Портленд» занимает третье место (38 побед, 26 поражений), а «Лейкерс» — 11-е (28 побед, 35 поражений).

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