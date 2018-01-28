«Локомотив-Кубань» одержал 11-ю победу подряд

одержал победу надв выездном матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ.

Встреча, которая прошла в Красноярске, завершилась со счетом 75:49 (22:18, 10:3, 26:11, 17:17) в пользу гостей.

Наибольший вклад в успех краснодарцев внесли Фрэнк Элегар (15 очков, 5 подборов), Брайан Квали (8 очков), Дмитрий Хвостов (8 очков) и Марди Коллинс (8 очков).

У хозяев выделялись Александр Гудумак (14 очков) и Денис Захаров (12 очков).

Для «железнодорожников» эта победа стала 11-й подряд в регулярном чемпионате.

В турнирной таблице «Локомотив-Кубань» занимает первое место (12 побед, 1 поражение), а «Енисей» — 11-е (3 победы, 9 поражений).