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    «Локомотив-Кубань» одержал 11-ю победу подряд

    Лига ВТБ Енисей Локомотив-Кубань
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    Фрэнк Элегар
    На фото:Фрэнк Элегар
    «Локомотив-Кубань» одержал победу над «Енисеем» в выездном матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ.

    Встреча, которая прошла в Красноярске, завершилась со счетом 75:49 (22:18, 10:3, 26:11, 17:17) в пользу гостей.

    Наибольший вклад в успех краснодарцев внесли Фрэнк Элегар (15 очков, 5 подборов), Брайан Квали (8 очков), Дмитрий Хвостов (8 очков) и Марди Коллинс (8 очков).

    У хозяев выделялись Александр Гудумак (14 очков) и Денис Захаров (12 очков).

    Для «железнодорожников» эта победа стала 11-й подряд в регулярном чемпионате.

    В турнирной таблице «Локомотив-Кубань» занимает первое место (12 побед, 1 поражение), а «Енисей» — 11-е (3 победы, 9 поражений).

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