ЦСКА уверенно обыграл «Бамберг»

Встреча, которая прошла на арене «Мегаспорт», завершилась со счетом 81:72 (18:19, 21:11, 16:16, 26:26).
Наибольший вклад в успех армейцев внесли Нандо Де Коло (20 очков, 4 передачи), Серхио Родригес (13 очков, 6 передач) и Кори Хиггинс (12 очков).
У гостей выделялись Дорелл Райт (11 очков, 7 подборов), Маодо Ло (10 очков, 6 передач), Огустин Рубит (10 очков) и Леон Радошевич (10 очков, 5 подборов).
В турнирной таблице ЦСКА занимает первое место (16 побед, 4 поражения), а «Бамберг» — 13-е (7 побед, 13 поражений).