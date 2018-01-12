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    «Химки» уступили «Реалу» в Евролиге

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    «Химки» — «Реал»
    На фото:«Химки» — «Реал»
    Подмосковные «Химки» в матче 17-го тура регулярного чемпионата Евролиги потерпели домашнее поражение от мадридского «Реала» — 78:95.

    Самым результативным в составе подмосковной команды стал Алексей Швед, набравший 23 очка.

    У «Реала» 16 очков в активе Руди Фернандеса. Защитник мадридцев и потенциальный первый номер предстоящего драфта НБА Лука Дончич набрал 10 очков при 4 подборах, 4 передачах и 2 перехватах.

    Для подмосковной команды поражение стало четвертым в последних шести играх турнира. Несмотря на поражение, «Химки» остались на восьмом месте в таблице, не покинув зону плей-офф.

    «Реал» с 11 победами в 17 матчах занимает четвертую строчку.

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