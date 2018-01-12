«Химки» уступили «Реалу» в Евролиге

Подмосковныев матче 17-го тура регулярного чемпионата Евролиги потерпели домашнее поражение от мадридского— 78:95.

Самым результативным в составе подмосковной команды стал Алексей Швед, набравший 23 очка.

У «Реала» 16 очков в активе Руди Фернандеса. Защитник мадридцев и потенциальный первый номер предстоящего драфта НБА Лука Дончич набрал 10 очков при 4 подборах, 4 передачах и 2 перехватах.

Для подмосковной команды поражение стало четвертым в последних шести играх турнира. Несмотря на поражение, «Химки» остались на восьмом месте в таблице, не покинув зону плей-офф.

«Реал» с 11 победами в 17 матчах занимает четвертую строчку.