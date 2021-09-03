Токио-2020ФутболХоккейТеннисБоксИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Токио-2020
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Сборная России пока что вторая в группеБудут ли Россия и Армения лидерами после 5-го тура?
  • 09:45
    • Ионов и Марио Фернандес пропустят игру с Кипром, но будут готовы к матчу с Мальтой
  • 13:12
    • Жданов с мировым рекордом выиграл третье золото на Паралимпиаде в Токио
  • 12:59
    • Божович может сменить Парфенова у руля «Арсенала»
  • 09:21
    • Фомин покинул расположение сборной России из-за повреждения
  • 09:02
    • «Ахмат» объявил о переходе защитника «Зальцбурга»
    Все новости спорта

    Жданов с мировым рекордом выиграл третье золото на Паралимпиаде в Токио

    Токио-2020 Сборная России Медали России Плавание
    Роман Жданов показал лучший результат на дистанции 50 метров брассом на Паралимпийских игр в Токио.

    Роман Жданов
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Роман Жданов

    Он проплыл за 40,99 секунды и установил мировой рекорд. Россиянин превзошел свое же достижение, установленное 12 сентября 2019 года в Лондоне (41,50).

    Второе место занял чех Арност Петрачек (отставание — +0,27), третьим стал мексиканец Анхель де Хесус Камачо Рамирес (+2,26).

    Это третье золото Жданова на Играх в Токио. Ранее он победил на дистанции 50 м брассом и в индивидуальном комплексном плавании на 150 м.

    Следить за ходом всех событий Олимпиады в Токио-2020 можно в онлайне LiveSport.Ru. Таблица медального зачетаздесь, ежедневная фотогалерея спортсменов сборной — тут.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Медведев снова выиграет с разгромным счетом?
  • Андухар — Медведев. Прогноз и ставки
  • 1.92
    •
  • Рублев проиграет дерзкому Тиафо?
  • Рублев — Тиафо. Прогноз и ставки
  • 1.89
    •
  • В зарубе двух «Динамо» гости из Минска выступят успешно?
  • «Динамо» Москва — «Динамо» Минск. Прогноз и ставки
  • 1.97
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус до €122 новым игрокам ИгратьКрутой бонус до $1000 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты Играть$30 бонусом от легендарного букмекера
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    6.68
  • Экспресс дня 3 сентября
  • Сегодня в 22:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Андухар — Медведев
  • Теннис
  • Сегодня в 18:00
    •  1.89
  • Прогноз на матч Рублев — Тиафо
  • Теннис
  • Сегодня в 18:00
    •  1.97
  • Прогноз на матч Динамо Москва — Динамо Минск
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  2.25
  • Прогноз на матч Кипр — Россия
  • Футбол
  • Завтра в 19:00
    •  1.78
  • Прогноз на матч Украина — Франция
  • Футбол
  • Завтра в 21:45
    •  1.85
  • Прогноз на матч Словакия — Хорватия
  • Футбол
  • Завтра в 21:45
    •  1.89
  • Прогноз на матч Спартак — Амур
  • Хоккей
  • Завтра в 17:00
    •  1.86
  • Прогноз на матч Сочи — Витязь
  • Хоккей
  • Завтра в 17:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Токио-2020
    ОнлайнЛентаМедалиНаши
    23, пт.24, сб.25, вс.26, пн.27, вт.28, ср.29, чт.30, пт.31, сб.01, вс.02, пн.03, вт.04, ср.05, чт.06, пт.07, сб.08, вс.
    Академическая гребля Бадминтон Баскетбол Баскетбол 3х3 Бейсбол Бокс Велоспорт Водное поло Волейбол Вольная борьба Гандбол Гольф Гребля на байдарках и каноэ Гребной слалом Греко-римская борьба Дзюдо Карате Конный спорт Лёгкая атлетика Настольный теннис Парусный спорт Плавание Пляжный волейбол Прыжки в воду Прыжки на батуте Регби-7 Синхронное плавание Скалолазание Скейтбординг Современное пятиборье Софтбол Спортивная гимнастика Стрельба Стрельба из лука Сёрфинг Теннис Триатлон Тхэквондо Тяжёлая атлетика Фехтование Футбол Хоккей на траве Художественная гимнастика
    Футбол Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие