Жданов с мировым рекордом выиграл третье золото на Паралимпиаде в Токио

показал лучший результат на дистанции 50 метров брассом на Паралимпийских игр в Токио.

Он проплыл за 40,99 секунды и установил мировой рекорд. Россиянин превзошел свое же достижение, установленное 12 сентября 2019 года в Лондоне (41,50).

Второе место занял чех Арност Петрачек (отставание — +0,27), третьим стал мексиканец Анхель де Хесус Камачо Рамирес (+2,26).

Это третье золото Жданова на Играх в Токио. Ранее он победил на дистанции 50 м брассом и в индивидуальном комплексном плавании на 150 м.

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