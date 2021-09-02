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    Пловец Скалиух выиграл бронзу Паралимпиады

    Токио-2020 Плавание
    Российский пловец Александр Скалиух завоевал бронзовую медаль в плавании баттерфляем на дистанции 100 метров Паралимпийских игр в Токио.

    Пловец Скалиух выиграл бронзу Паралимпиады
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    Пловец Скалиух выиграл бронзу Паралимпиады

    Золото выиграл австралиец Уильям Мартин. Серебро — в активе итальянца Симоне Барлаама.

    В медальном зачете сборная России занимает третье место, российские спортсмены завоевали 32 золотые, 20 серебряных и 39 бронзовых наград.

    Напомним, Паралимпиада проходит с 24 августа по 5 сентября.

    Следить за ходом всех событий Олимпиады в Токио-2020 можно в онлайне LiveSport.Ru. Таблица медального зачетаздесь, ежедневная фотогалерея спортсменов сборной — тут.

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