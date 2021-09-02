Поддубская и Сидоров завоевали бронзовые медали на Паралимпиаде

Российская тхэквондистказавоевала бронзовую медаль Паралимпийских игр в Токио в весовой категории до 49 кг.

В поединке за бронзу Паралимпиады Поддубская победила украинку Викторию Марчук.

У мужчин в весе до 61 килограмма россиянин Даниил Сидоров в схватке за третье место поборол француза Бофа Конга — 33:23.

У России на Играх 32 золотых, 23 серебряных и 42 бронзовых наград и третье место в медальном зачете.

Следить за ходом всех событий Олимпиады в Токио-2020 можно в онлайне LiveSport.Ru. Таблица медального зачета — здесь, ежедневная фотогалерея спортсменов сборной — тут.