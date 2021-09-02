Токио-2020ФутболХоккейТеннисБоксИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Токио-2020
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Криштиану Роналду Неповторимый. Роналду побил мировой рекорд по голам за сборную
  • 15:14
    • «Зенит» подписал контракт с экс-голкипером «Краснодара»
  • 14:56
    • Российские волейболисты вышли в финал паралимпийского турнира
  • 13:48
    • Стала известна дата выхода eFootball 2022
  • 12:16
    • Матч России против Кипра обслужит испанская бригада арбитров
  • 10:45
    • Министр спорта РФ заявил о необходимости сохранить в РПЛ лимит на легионеров
    Все новости спорта

    Поддубская и Сидоров завоевали бронзовые медали на Паралимпиаде

    Токио-2020 Сборная России Медали России Тхэквондо
    Российская тхэквондистка Анна Поддубская завоевала бронзовую медаль Паралимпийских игр в Токио в весовой категории до 49 кг.

    Анна Поддубская
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Анна Поддубская

    В поединке за бронзу Паралимпиады Поддубская победила украинку Викторию Марчук.

    У мужчин в весе до 61 килограмма россиянин Даниил Сидоров в схватке за третье место поборол француза Бофа Конга — 33:23.

    У России на Играх 32 золотых, 23 серебряных и 42 бронзовых наград и третье место в медальном зачете.

    Следить за ходом всех событий Олимпиады в Токио-2020 можно в онлайне LiveSport.Ru. Таблица медального зачетаздесь, ежедневная фотогалерея спортсменов сборной — тут.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Италия обыграет Болгарию с крупным счетом?
  • Италия — Болгария. Прогноз и ставки
  • 2.40
    •
  • Швеция снова не проиграет испанцам?
  • Швеция — Испания. Прогноз и ставки
  • 1.94
    •
  • Сможет ли Венгрия забить в матче с Англией?
  • Венгрия — Англия. Прогноз и ставки
  • 1.95
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонус до €122 новым игрокам Играть$30 бонусом от легендарного букмекера ИгратьКрутой бонус до $1000 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.26
  • Экспресс дня 2 сентября
  • Сегодня в 21:45
    •  2.40
  • Прогноз на матч Италия — Болгария
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  1.94
  • Прогноз на матч Швеция — Испания
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  1.95
  • Прогноз на матч Венгрия — Англия
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  1.94
  • Прогноз на матч Эстония — Бельгия
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  1.76
  • Прогноз на матч Хьюстон Динамо — Портленд Тимберс
  • Футбол
  • Послезавтра в 03:00
    •  2.65
  • Прогноз на матч Филадельфия Юнион — Нью-Инглэнд Революшн
  • Футбол
  • Послезавтра в 02:30
    •  1.88
  • Прогноз на матч Нэшвилл — Нью-Йорк Сити
  • Футбол
  • Послезавтра в 02:30
    •  4.25
  • Прогноз на матч Миннен — Самсонова
  • Теннис
  • Сегодня в 19:30
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Токио-2020
    ОнлайнЛентаМедалиНаши
    23, пт.24, сб.25, вс.26, пн.27, вт.28, ср.29, чт.30, пт.31, сб.01, вс.02, пн.03, вт.04, ср.05, чт.06, пт.07, сб.08, вс.
    Академическая гребля Бадминтон Баскетбол Баскетбол 3х3 Бейсбол Бокс Велоспорт Водное поло Волейбол Вольная борьба Гандбол Гольф Гребля на байдарках и каноэ Гребной слалом Греко-римская борьба Дзюдо Карате Конный спорт Лёгкая атлетика Настольный теннис Парусный спорт Плавание Пляжный волейбол Прыжки в воду Прыжки на батуте Регби-7 Синхронное плавание Скалолазание Скейтбординг Современное пятиборье Софтбол Спортивная гимнастика Стрельба Стрельба из лука Сёрфинг Теннис Триатлон Тхэквондо Тяжёлая атлетика Фехтование Футбол Хоккей на траве Художественная гимнастика
    Футбол Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие