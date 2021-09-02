Поддубская и Сидоров завоевали бронзовые медали на Паралимпиаде

Анна Поддубская Фото: globallookpress.com
В поединке за бронзу Паралимпиады Поддубская победила украинку Викторию Марчук.
У мужчин в весе до 61 килограмма россиянин Даниил Сидоров в схватке за третье место поборол француза Бофа Конга — 33:23.
У России на Играх 32 золотых, 23 серебряных и 42 бронзовых наград и третье место в медальном зачете.
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