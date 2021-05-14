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    Малком получил вызов в олимпийскую сборную Бразилии

    Токио-2020 Футбол
    Полузащитник «Зенита» Малком получил вызов в олимпийскую сборную Бразилии для подготовки к олимпийскому турниру.

    Малком
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    Малком

    Вратари: Бразао («Овьедо»), Бренно («Гремио»), Клейтон («Ред Булл» Брагантиньо).

    Защитники: Абнер («Атлетико Параноэнсе»), Гильермо Арана («Атлетико Минейро»), Габриэль Менино («Палмейрас»), Эмерсон («Бетис»), Ниньо («Флуминенсе»), Перес («Рома»), Луис Фелипе («Лацио»), Габриэль («Арсенал»).

    Полузащитники: Бруну Гамараес («Лион»), Жерсон («Фламенго»), Клаудиньо («Ред Булл» Брагантиньо), Лизеро («Сан-Пауло»), Рейньер («Боруссия» Дортмунд), Матеус Энрике («Гремио»), Энтони («Аякс»), Малком («Зенит»), Эванилсон («Порту»).

    Нападающие: Мартинелли («Арсенал»), Родриго («Реал»), Педро («Фламенго).

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