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    Тренер сборной России по плаванию: Неправильно позволить Ефимовой пройти в команду на старых заслугах

    Токио-2020 Плавание Сборная России
    Главный тренер сборной России по плаванию Сергей Чепик заявил, что не будет вносить изменения в состав национальной команды на Олимпиаду в Токио ради 6-кратной чемпионки мира Юлии Ефимовой.

    Юлия Ефимова
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    Юлия Ефимова

    На прошедшем чемпионате России трехкратная олимпийская призерка не смогла выполнить критерии отбора на дистанцию 200 метров и теперь в Японии выступит только на 100-метровке брассом и в эстафетах.

    «Когда в 2019-м мы сделали для Ефимовой исключение, я слышал очень много негативных высказываний в свой адрес: мол, нужно было везти в Кванджу более молодую спортсменку, Евгению Чикунову.

    Победа Юли на чемпионате мира сняла все вопросы, но Олимпийские игры — это совсем иная история.

    Они проводятся раз в четыре года, спортсмены совершенно по-особому к ним готовятся, и было бы в корне неправильно позволить кому-то пройти в команду на старых заслугах.

    В этом плане раз в четыре года все обнуляется. Есть критерии олимпийского отбора, значит, люди должны быть готовы их выполнить сегодня и сейчас.

    И я не имею никакого морального права отнять возможность поехать на Игры у тех, кто это право завоевал», — приводит слова Чепика RT.

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