Олимпиаду в Токио могут отменить

Глава оргкомитета «Токио-2020»заявил, что существует вариант с отменой Олимпийских игр.

«Если Игры не пройдут в 2021 году, то другого переноса не будет. В прошлом Олимпиаду отменяли из-за войны. В этот раз мы сражаемся с невидимым врагом.

Соревнования будут проведены, если к следующему году мы победим вирус. Если такое случится, то эти Игры станут еще более ценными», — приводит слова Мори Nikkansports.

Напомним, из-за пандемии коронавируса Олимпийские игры были перенесены на год. Они должны пройти с 23 июля по 8 августа 2021 года. 0