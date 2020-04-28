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    Олимпиаду в Токио могут отменить

    Токио-2020 Коронавирус в спорте
    Глава оргкомитета «Токио-2020» Есиро Мори заявил, что существует вариант с отменой Олимпийских игр.

    Олимпиаду в Токио могут отменить
    Олимпиаду в Токио могут отменить

    «Если Игры не пройдут в 2021 году, то другого переноса не будет. В прошлом Олимпиаду отменяли из-за войны. В этот раз мы сражаемся с невидимым врагом.

    Соревнования будут проведены, если к следующему году мы победим вирус. Если такое случится, то эти Игры станут еще более ценными», — приводит слова Мори Nikkansports.

    Напомним, из-за пандемии коронавируса Олимпийские игры были перенесены на год. Они должны пройти с 23 июля по 8 августа 2021 года. 0

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