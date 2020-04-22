Клишина: Перенос Олимпиады — шанс для России выступить под своим флагом

Дарья Клишина
globallookpress.com
С 2015 года россияне представлены на международных соревнованиях по лёгкой атлетике в нейтральном статусе.
С приходом нового руководства ВФЛА начался новый виток восстановления России в международной федерации.
«На руку ли для российской лёгкой атлетики перенос Олимпийских игр на 2021 год? Это шанс для нашей сборной, чтобы мы могли поехать и выступить в полном составе и под российским флагом.
Нейтральный статус, конечно, открыт для получения, но флага мы не добились. Надеюсь, руководство использует этот год, чтобы восстановить наши права», — сказала Клишина в прямом эфире на канале Департамента спорта Москвы в YouTube. 0