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    Фридзон: После переноса ОИ отыграю в сборной России еще один сезон

    Токио-2020 БаскетболКоронавирус в спорте
    Капитан сборной России по баскетболу Виталий Фридзон заявил, что после переноса Олимпиады 2020 года отыграет в составе национальной команды еще один сезон.

    Виталий Фридзон
    Виталий Фридзон

    Премьер-министр Японии Синдзо Абэ и глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах во вторник, 24 марта, договорились отложить Олимпийские игры в Токио на год в связи с ситуацией с распространением коронавируса.

    «Решение о переносе Олимпиады считаю правильным, рисковать здоровьем спортсменов, болельщиков, людей нельзя. К этому все и шло, по большому счету.

    Я же говорил, что моя мечта завершить карьеру в сборной Олимпиадой, поэтому отыграю в сборной еще один сезон. Здоровье позволяет, чувствую себя хорошо», — сказал Фридзон «Р-Спорт».

    Фридзону в октябре исполнится 35 лет. Ранее баскетболист говорил, что намерен завершить карьеру в сборной летом 2020 года после Игр в Токио. 0

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