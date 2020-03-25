Фридзон: После переноса ОИ отыграю в сборной России еще один сезон

Капитан сборной России по баскетболузаявил, что после переноса Олимпиады 2020 года отыграет в составе национальной команды еще один сезон.

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ и глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах во вторник, 24 марта, договорились отложить Олимпийские игры в Токио на год в связи с ситуацией с распространением коронавируса.

«Решение о переносе Олимпиады считаю правильным, рисковать здоровьем спортсменов, болельщиков, людей нельзя. К этому все и шло, по большому счету.

Я же говорил, что моя мечта завершить карьеру в сборной Олимпиадой, поэтому отыграю в сборной еще один сезон. Здоровье позволяет, чувствую себя хорошо», — сказал Фридзон «Р-Спорт».

Фридзону в октябре исполнится 35 лет. Ранее баскетболист говорил, что намерен завершить карьеру в сборной летом 2020 года после Игр в Токио. 0