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    Бах: Вариант полной отмены Олимпиады никто даже не предлагал

    Токио-2020 Коронавирус в спорте
    Президент Международного олимпийского комитета Томас Бах подчеркнул, что спортсмены поддержали решение о переносе Олимпиады, а вариант с полной отменой Игр не рассматривался.

    Томас Бах
    Томас Бах

    «Мы слушаем спортсменов всегда, слушали сейчас, они важнейшая часть принятия решения. Во всех консультациях, во всех голосованиях принимают участие представители атлетов, входящие в исполком. После консультаций на прошлой неделе у нас были разговоры со всеми национальными олимпийскими комитетами и федерациями, по итогам у нас было голосование.

    Мы спросили всех, согласны ли они со стратегией исполкома МОК, в этом анонимном голосовании мы получили поддержку. Мы связались с 200 спортсменами, и не было ни одного голоса, кто бы призывал к отмене Игр. Вопросы были про квалификационные турниры, тренировочные условия, психическое здоровье и другие. Но никто не предлагал даже рассмотреть вариант отмены Игр», — цитирует Баха «Р-Спорт».

    Напомним, Олимпиада была перенесена на 2021 год. 0

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