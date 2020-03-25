Бах: Вариант полной отмены Олимпиады никто даже не предлагал

Президент Международного олимпийского комитетаподчеркнул, что спортсмены поддержали решение о переносе Олимпиады, а вариант с полной отменой Игр не рассматривался.

«Мы слушаем спортсменов всегда, слушали сейчас, они важнейшая часть принятия решения. Во всех консультациях, во всех голосованиях принимают участие представители атлетов, входящие в исполком. После консультаций на прошлой неделе у нас были разговоры со всеми национальными олимпийскими комитетами и федерациями, по итогам у нас было голосование.

Мы спросили всех, согласны ли они со стратегией исполкома МОК, в этом анонимном голосовании мы получили поддержку. Мы связались с 200 спортсменами, и не было ни одного голоса, кто бы призывал к отмене Игр. Вопросы были про квалификационные турниры, тренировочные условия, психическое здоровье и другие. Но никто не предлагал даже рассмотреть вариант отмены Игр», — цитирует Баха «Р-Спорт».

Напомним, Олимпиада была перенесена на 2021 год. 0