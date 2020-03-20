НОК Норвегии просит МОК отложить Олимпиаду в Токио

Конфедерация спорта и национальный олимпийский комитет (НОК) Норвегии направили письмо президенту Международного олимпийского комитета (МОК) Томасу Баху с просьбой отложить проведение Олимпийских игр в Токио, пока ситуация с пандемией коронавируса не окажется под контролем.

«Норвежский НОК обеспокоен пандемией COVID-19 и положением в области здравоохранения как на национальном, так и на международном уровнях.

Ситуация во многих частях мира сложная и опасная. Одной из мер, принимаемых в Норвегии на основе законодательства по профилактике заболеваний, является запрет на проведение спортивных мероприятий.

Это действительно очень непростое время для спортивного движения Норвегии, но мы полны решимости его преодолеть.

НОК изо дня в день следит за планированием Олимпийских игр в Токио. Мы верим, что рекомендации целевой группы отвечают самым высоким медицинским стандартам, а безопасность спортсменов является общим приоритетом.

В свете сложной ситуации, с которой мы все сталкиваемся, мы были бы признательны, если бы МОК предоставил нам информацию о процессе принятия окончательного решения по Токио-2020.

Наша четкая рекомендация заключается в том, что Игры не должны проводиться, пока над ситуацией с коронавирусом не будет взят строгий контроль в мировом масштабе», — сказано в обращении, которое цитирует «Р-Спорт».

МОК 17 марта заявил, что на данный момент нет необходимости радикальных решений по переносу сроков Игр, несмотря на то что из-за пандемии коронавируса уже перенесен ряд отборочных соревнований.

Олимпиада в Токио должна пройти с 24 июля по 9 августа.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 11 марта объявила вспышку нового коронавируса COVID-19 пандемией. В мире заражены уже более 210 тысяч человек более чем в 168 странах, более 9 тысяч скончались. 0