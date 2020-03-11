Олимпиаду в Токио могут перенести на 2022 год

Организационный комитет летних Олимпийских игр 2020 года в Токио считает, что оптимальным решением в связи со вспышкой коронавируса является перенос соревнований на два года, а не их отмена.

«Мы начнем серьезно обсуждать эту тему с апреля. Я не думаю, что Игры могут быть отменены, это могла бы быть отсрочка. Международный олимпийский комитет будет в беде, если мы отменим это мероприятие», — сказал член исполнительного совета оргкомитета Игр в Токио Харуюки Такахаси, слова которого приводит The Wall Street Journal.

Отмечается, что перенос летней Олимпиады в Токио может привести к повторным квалификационным турнирам. Два года задержки будут также означать, что в 2022 году сначала состоятся зимние Игры в Пекине, потом летние Игры в Японии, а завершит все чемпионат мира по футболу в Катаре.

Напомним, Олимпиада в Токио должна пройти с 24 июля по 9 августа. Паралимпийские игры состоятся с 25 августа по 6 сентября. 0