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    Олимпиаду в Токио могут перенести на 2022 год

    Токио-2020 Между тем Происшествия
    Организационный комитет летних Олимпийских игр 2020 года в Токио считает, что оптимальным решением в связи со вспышкой коронавируса является перенос соревнований на два года, а не их отмена.

    Олимпиаду в Токио могут перенести на 2022 год
    Олимпиаду в Токио могут перенести на 2022 год

    «Мы начнем серьезно обсуждать эту тему с апреля. Я не думаю, что Игры могут быть отменены, это могла бы быть отсрочка. Международный олимпийский комитет будет в беде, если мы отменим это мероприятие», — сказал член исполнительного совета оргкомитета Игр в Токио Харуюки Такахаси, слова которого приводит The Wall Street Journal.

    Отмечается, что перенос летней Олимпиады в Токио может привести к повторным квалификационным турнирам. Два года задержки будут также означать, что в 2022 году сначала состоятся зимние Игры в Пекине, потом летние Игры в Японии, а завершит все чемпионат мира по футболу в Катаре.

    Напомним, Олимпиада в Токио должна пройти с 24 июля по 9 августа. Паралимпийские игры состоятся с 25 августа по 6 сентября. 0

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