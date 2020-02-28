Оргкомитет ОИ-2020 не имеет «плана Б» на случай эпидемии коронавируса

Организаторы Олимпийских игр в Токио не имюет «плана Б» на случай эпидемии коронавируса.

Об этом заявила заместитель генерального директора оргкомитета Игр в Токио Кацура Эне.

По ее словам, Олимпиада пройдет в те сроки, которые были изначально запланированы.

«Игры пройдут так, как планировалось, не будет никаких изменений. Мы даже не думаем о том, когда и при каких обстоятельствах мы могли бы принять решение об отмене или переносе», — цитирует Эне Reuters.

Ранее в СМИ появилась информация, что организаторы рассматривают возможность переноса Игр на полгода-год, но Эне отрицает это: «Никаких дебатов по этому поводу не происходит».

Напомним, что ОИ-2020 должны пройти в Токио с 24 июля по 9 августа. 0