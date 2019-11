Сборные России по баскетболу 3х3 завоевали путевки на Олимпиаду в Токио

Мужская и женская сборные России по баскетболу 3 на 3 примут участие в Олимпиаде 2020 года в Токио, сообщает пресс-служба Международной федерации баскетбола (ФИБА).

Мужская команда заняла второе место в рейтинге ФИБА 3 на 3. Путевку на турнир получают три лучшие команды рейтинга (Сербия и Китай) + страна-хозяйка (Япония).

Российская женская сборная заняла первое место в аналогичном рейтинге. Также вместе с россиянками на турнир в Токио поедут команды Китая, Монголии и Румынии.

Всего в Олимпийском турнире по баскетболу 3 на 3 примут участие по 8 команд у женщин и мужчин. Остальные коллективы будут определены по результатам квалификации.

🇷🇸 🇲🇳 🇯🇵 🇷🇺 🇨🇳 & 🇷🇴 are already in the history books

Full story👉https://t.co/bWxGC7z72Z pic.twitter.com/MuFkwdZVBj