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    Италию могут отстранить от Олимипиады-2020 и лишить права провести Игры-2026

    Скандалы Между тем
    Италию могут отстранить от летней Олимпиады-2020 в Токио и лишиться права проведения зимней Олимпиады-2026, утверждает глава Национального олимпийского комитета (НОК) страны Джованни Малаго.

    Джованни Малаго
    Джованни Малаго

    Функционер связывает это с новым законом о спорте, который ограничивает независимость НОК от государственной власти, что противоречит правилам МОК, а также политическим кризисом

    «Нам грозят разрушительные последствия. Это приостановка членства НОК Италии в МОК и, следовательно, запрет нашим спортсменам участвовать в Олипиаде-2020 в Токио или понижение их статуса до "независимых олимпийских атлетов" за исключением команд, а также лишение права провести Олимпиаду-2026 после тех огромных усилий, которые были предприняты, чтобы завоевать это право.

    Мы не знаем, кто от имени правительства отправится в Лозанну в сентябре, чтобы развеять сомнения и недоумения МОК в отношении закона о делегировании полномочий.

    Для вступления закона в силу необходимо издание двух указов. Одно из двух: либо правительство остается у власти и издает эти роковые указы, либо решение будет принимать новый глава правительства.

    Самое главное для меня — будущее спорта, особенно олимпийского. Надеюсь, что в интересах спорта разум возобладает», — цитирует функционера «Спорт-Экспресс» со ссылкой на Tuttosport.

    Зимняя Олимпиада-2026 должна пройти в итальянских городах Милан и Кортина-д'Ампеццо. 0

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