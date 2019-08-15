Италию могут отстранить от Олимипиады-2020 и лишить права провести Игры-2026

Италию могут отстранить от летнейв Токио и лишиться права проведения зимней, утверждает глава(НОК) страны

Функционер связывает это с новым законом о спорте, который ограничивает независимость НОК от государственной власти, что противоречит правилам МОК, а также политическим кризисом

«Нам грозят разрушительные последствия. Это приостановка членства НОК Италии в МОК и, следовательно, запрет нашим спортсменам участвовать в Олипиаде-2020 в Токио или понижение их статуса до "независимых олимпийских атлетов" за исключением команд, а также лишение права провести Олимпиаду-2026 после тех огромных усилий, которые были предприняты, чтобы завоевать это право.

Мы не знаем, кто от имени правительства отправится в Лозанну в сентябре, чтобы развеять сомнения и недоумения МОК в отношении закона о делегировании полномочий.

Для вступления закона в силу необходимо издание двух указов. Одно из двух: либо правительство остается у власти и издает эти роковые указы, либо решение будет принимать новый глава правительства.

Самое главное для меня — будущее спорта, особенно олимпийского. Надеюсь, что в интересах спорта разум возобладает», — цитирует функционера «Спорт-Экспресс» со ссылкой на Tuttosport.

Зимняя Олимпиада-2026 должна пройти в итальянских городах Милан и Кортина-д'Ампеццо. 0