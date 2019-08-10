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    Сборная России победила Кубу в отборочном турнире ОИ-2020

    Волейбол Сборная России
    Мужская сборная России по волейболу переиграла Кубу во втором матче квалификационного турнира к летним Олимпийским играм 2020 года.

    Волейболисты сборной России
    Волейболисты сборной России

    Встреча, которая прошла в Санкт-Петербурге, завершилась со счетом 3:0 (25:18, 26:24, 27:25) в пользу российской команды.

    В заключительном туре россияне сыграют с иранцами, победитель матча с любым счетом по сетам получит олимпийскую лицензию.

    В турнирной таблице после второго тура лидирует российская команда (6 очков), второе место занимает сборная Ирана (5), третье — команда Кубы (1), четвертое — сборная Мексики (0).

    В олимпийском отборочном турнире принимают участие 24 сборные, разделенные на шесть групп. Победитель каждой из групп получает путевку на Олимпийские игры, еще пять лицензий будут разыграны на континентальных отборочных соревнованиях, которые пройдут в январе 2020 года. 0

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