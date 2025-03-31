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    Сможет ли Полина Кудерметова взять реванш у Бегу?

    Кудерметова — Бегу. Ставка (к. 1.95) и прогноз на турнир в Чарлстоне 31 марта 2025 года

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    Прогноз и ставки на Кудерметова — Бегу
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    Полина Кудерметова
    Россиянка Полина Кудерметова сыграет против румынки Ирины-Камелии Бегу в первом круге турнира WTA 500 в Чарлстоне (США). Матч пройдет 31 марта, начало — в 19:30 мск. Ставка и прогноз на матч Кудерметова — Бегу, коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Теннис. Чарльстон. Женщины 31 Марта 2025 года

    Полина Кудерметова

  • Россия
    •  Полина Кудерметова 19:30 Ирина Бегу

    Ирина Бегу

  • Румыния
    •

    Кудерметова

    У Полины было почти две недели для подготовки к первому в этом году турниру на грунте.

    Кудерметова неудачно выступила на «тысячнике» в Майами, проиграв уже в первом круге Елене-Габриэле Русе.

    Зато в Индиан-Уэллс она дошла до третьего раунда. Прежде чем уступить Сонай Картал, 21-летняя теннисистка выиграл у Клер Лю и Екатерины Александровой.

    Правда, также стоит обратить внимание, что после январского «пятисотника» в Брисбене, на котором она сенсационно добралась до финала, Кудерметова смогла пройти первый круг только на одном турнире.

    Бегу

    Румынская теннисистка в этом году провела лишь 11 матчей — одержала пять побед и шесть раз проиграла.

    В 2025-м у Бегу до сих пор лишь одна победа на уровне основной сетки WTA.

    Но сейчас вряд ли стоит сильно акцентировать внимание на ее недавних результатах, потому Бегу уже давно не показывает на харде свой лучший теннис.

    Основным покрытием 34-летней румынки в последние несколько лет стал грунт. Например, в 2024-м она выиграла 29 из 39-ти матчей на глине.

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    Интересно, что в предыдущих сезонах Бегу ни разу не проигрывала в Чарлстоне раньше третьего круга.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на Кудерметову в этом матче можно поставить за 2.75, победу Бегу букмекеры предлагают за 1.45.

    Прогноз: в прошлом году Полина уступила румынке в швейцарском Монтрё со счетом 3:6, 3:6. Несмотря на определенный прогресс в ее игре, все равно сомневаемся, что россиянка возьмет реванш у Бегу.

    Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 21,5 за 1.95.

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    Кудерметова — Бегу: прогноз и ставка за 1.95, статистика, коэффициенты матча 31.03.202519:30. Сможет ли Полина Кудерметова взять реванш у Бегу?
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