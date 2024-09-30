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    Медведев на этот раз проиграет Коболли?

    Коболли — Медведев. Ставка (к. 1.97) и прогноз на турнир в Пекине 30 сентября 2024 года

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    Прогноз и ставки на Коболли — Медведев
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    Даниил Медведев
    Россиянин Даниил Медведев сыграет против итальянца Флавио Коболли в четвертьфинале турнира ATP 500 в Пекине (Китай). Матч пройдет 30 сентября, начало — в 06:00 мск. Ставка и прогноз на матч Коболли — Медведев, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Теннис. Пекин. Мужчины 30 Сентября 2024 года

    Флавио Коболли (Италия)

  • Пекин. Мужчины
    •  Флавио Коболли (Италия) 05:00 Даниил Медведев

    Даниил Медведев

  • Россия
    •

    Коболли

    Флавио выиграл не менее двух матчей на четырех из пяти последних турниров, благодаря чему на следующей неделе дебютирует в топ-30.

    В Пекине итальянский теннисист начал с волевой победы над Александром Бубликом — 4:6, 6:1, 7:6.

    В решающем сете Коболли отыграл матчбол при счете 4:5, а потом почти идеально провел тай-брейк.

    Во втором круге 22-летний Коболли легко выиграл у россиянина Павла Котова — 6:4, 6:2.

    Прогнозы на теннис

    Лучшим результатом Флавио на харде в 2024-м пока остается выход в финал турнира в Вашингтоне. В решающем матче он проиграл американцу Себастьяну Корде.

    Медведев

    Даниил тем временем второй год подряд дошел в Пекине до четвертьфинала. В 2023-м он уступил в решающем матче Яннику Синнеру.

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    • На текущем турнире российский теннисист, похоже, готов как минимум повторить прошлогодний результат.

    В первом круге Медведев одержал победу над французом Гаэлем Монфисом — 6:3, 6:4.

    В следующем матче Медведев остановил еще одного представителя Франции — Адриана Маннарино (7:6, 6:2).

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    В обоих случаях Даниил добился результата, прежде всего, за счет эффективной игры на приеме. В геймах на своей подаче у него тоже хватало ошибок.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на Коболли в этом матче можно поставить за 5.10, победу Медведева букмекеры предлагают за 1.16.

    Прогноз: меньше месяца тому назад Даниил уверенно переиграл итальянца в третьем круге US Open — 6:3, 6:4, 6:3.

    Несмотря на это, считаем, что предстоящий матч против Коболли будет для россиянина не таким простым, как предыдущий. Здесь надо понимать, что теперь соперник лучше понимает, как надо играть против Медведева. Будет нелегко.

    Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 21,0 за 1.97.

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    Коболли — Медведев: прогноз, ставка (1.97), статистика, коэффициенты матча 30.09.2024. Прогнозы на теннис. Медведев на этот раз проиграет Коболли?
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