Итальянец Маттео Берреттини сыграет против француза Артура Фиса в первом круге турнира ATP 500 в Пекине (Китай). Матч пройдет 27 сентября, начало — в 12:00 мск. Ставка и прогноз на матч Фис — Берреттини, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

Фис

Артуру уже на старте турнира пришлось играть против финалиста US Open Тейлора Фрица.

Вопреки ожиданиям, француз одержал победу над американцем — 6:4, 3:6, 6:3.

Большим сюрпризом этот результат не стал, учитывая недавние заявления Фрица, который честно признался, что не может собраться с мыслями после успешного выступления на домашнем мэйджоре.

В отличие от Фрица, Фис не лучшим образом выступил на US Open — проиграл во втором круге канадцу Габриэлю Диалло.

Прогнозы на теннис

Более того, после победы на июльском турнире в Гамбурге 20-летний Фис пока ни разу не выигрывал больше одного матча.

Берреттини

Маттео в первом раунде одержал победу над Ботиком ван де Зандшульпом — 6:3, 6:4.

В этом матче итальянца очень выручили ошибки соперника — только в первом сете нидерландец отдал на своей подаче три гейма.

Примечательно, что в середине сентября Берреттини обыграл Ботика в рамках Кубка Дэвиса, но там ему понадобился третий сет.

В этом году Берреттини пока ни разу не выигрывал больше одного матча на харде на уровне основной сетки ATP.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Фиса в этом матче можно поставить за 2.43, победу Берреттини букмекеры предлагают за 1.56.

Прогноз: итальянцу будет очень сложно подтвердить статус фаворита. На харде он действительно не так опасен, как на грунте и уж тем более на траве.

Рекомендуемая ставка: победа Фиса за 2.43.