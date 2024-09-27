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    Сможет ли Берреттини выиграть у Фиса?

    Фис — Берреттини. Ставка (к. 2.43) и прогноз на турнир в Пекине 27 сентября 2024 года

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    Прогноз и ставки на Фис — Берреттини
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    Маттео Берреттини
    Итальянец Маттео Берреттини сыграет против француза Артура Фиса в первом круге турнира ATP 500 в Пекине (Китай). Матч пройдет 27 сентября, начало — в 12:00 мск. Ставка и прогноз на матч Фис — Берреттини, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Теннис. Токио. Мужчины 27 Сентября 2024 года

    Артур Филс (Франция)

  • Токио. Мужчины
    •  Артур Филс (Франция) 12:00 Маттео Берреттини

    Маттео Берреттини

  • Италия
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    Фис

    Артуру уже на старте турнира пришлось играть против финалиста US Open Тейлора Фрица.

    Вопреки ожиданиям, француз одержал победу над американцем — 6:4, 3:6, 6:3.

    Большим сюрпризом этот результат не стал, учитывая недавние заявления Фрица, который честно признался, что не может собраться с мыслями после успешного выступления на домашнем мэйджоре.

    В отличие от Фрица, Фис не лучшим образом выступил на US Open — проиграл во втором круге канадцу Габриэлю Диалло.

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    Более того, после победы на июльском турнире в Гамбурге 20-летний Фис пока ни разу не выигрывал больше одного матча.

    Берреттини

    Маттео в первом раунде одержал победу над Ботиком ван де Зандшульпом — 6:3, 6:4.

    В этом матче итальянца очень выручили ошибки соперника — только в первом сете нидерландец отдал на своей подаче три гейма.

    Примечательно, что в середине сентября Берреттини обыграл Ботика в рамках Кубка Дэвиса, но там ему понадобился третий сет.

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    В этом году Берреттини пока ни разу не выигрывал больше одного матча на харде на уровне основной сетки ATP.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на Фиса в этом матче можно поставить за 2.43, победу Берреттини букмекеры предлагают за 1.56.

    Прогноз: итальянцу будет очень сложно подтвердить статус фаворита. На харде он действительно не так опасен, как на грунте и уж тем более на траве.

    Рекомендуемая ставка: победа Фиса за 2.43.

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    Фис — Берреттини: прогноз, ставка (2.43), статистика, коэффициенты матча 27.09.2024. Прогнозы на теннис. Сможет ли Берреттини выиграть у Фиса?
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