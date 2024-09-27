Артур Филс (Франция)
Маттео Берреттини
Фис
Артуру уже на старте турнира пришлось играть против финалиста US Open Тейлора Фрица.
Вопреки ожиданиям, француз одержал победу над американцем — 6:4, 3:6, 6:3.
Большим сюрпризом этот результат не стал, учитывая недавние заявления Фрица, который честно признался, что не может собраться с мыслями после успешного выступления на домашнем мэйджоре.
В отличие от Фрица, Фис не лучшим образом выступил на US Open — проиграл во втором круге канадцу Габриэлю Диалло.
Более того, после победы на июльском турнире в Гамбурге 20-летний Фис пока ни разу не выигрывал больше одного матча.
Берреттини
Маттео в первом раунде одержал победу над Ботиком ван де Зандшульпом — 6:3, 6:4.
В этом матче итальянца очень выручили ошибки соперника — только в первом сете нидерландец отдал на своей подаче три гейма.
Примечательно, что в середине сентября Берреттини обыграл Ботика в рамках Кубка Дэвиса, но там ему понадобился третий сет.
В этом году Берреттини пока ни разу не выигрывал больше одного матча на харде на уровне основной сетки ATP.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на Фиса в этом матче можно поставить за 2.43, победу Берреттини букмекеры предлагают за 1.56.
Прогноз: итальянцу будет очень сложно подтвердить статус фаворита. На харде он действительно не так опасен, как на грунте и уж тем более на траве.
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Рекомендуемая ставка: победа Фиса за 2.43.