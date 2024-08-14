Чешка Мария Боузкова и полька Магдалена Френх встретятся в первом круге турнира в Цинциннати. Матч пройдет 14 августа, начало — в 18:00 мск. Ставка и прогноз на матч Боузкова — Френх, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

Мария Боузкова

За последние несколько недель Боузкова приятно удивила всех своих поклонников, поскольку у неё впервые за долгое время был реальный шансы зацепиться за титул.

Чешка заслуженно продралась в финал турнира в Вашингтоне и имела вполне себе осязаемые шансы на титул, но испанка Бадоса была более убедительной в том матче.

Канадский турнир в Торонто не задался для бразильянки с первых геймов матча протий Аддад Майа, поэтому Мария завершила выступления уже после первого матча на турнире.

В игре против Френх у чешки большое количество способов обыграть не самую сильную соперницу.

Магдалена Френх

На данный момент времени Френх не может автоматически принимать участие во всех «тысячниках» по расписанию, поскольку на некоторых соревнованиях рейтинг позволяет ей начать турнир только со стадии квалификации.

Прогнозы на теннис

На турнире в Цинциннати полька как раз шла по такому пути, победив в одном матче Баптист из-за снятия американки с матча, а во втором легко расправившись с явно «потухшей» Бузас Манейро.

За четыре последних проведенных матча Магдалена проиграла всего лишь раз, что придаст ей уверенности перед стартом соревнований в Цинциннати.

Поединок против Боузковой получится тяжелым, поскольку чешка превосходит польку буквально во всех компонентах.

Прогноз и ставка

Букмекеры верят в чешку в этом поединке: победа Боузковой — 1.49, победа Френх — 2.65.

Прогноз: Боузкова легко расправится с польской соперницей в этом поединке

Ставка: Ф1 (-3) за 1.79

Альтернативный прогноз: Игра закончится максимально быстро в пользу Марии

Альтернативная ставка: ТМ 19 с коэффициентом 2.76