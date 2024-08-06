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    Сможет ли Кецманович обыграть Боржеша?

    Боржеш — Кецманович. Ставка (к. 1.97) и прогноз на «Мастерс» в Монреале 6 августа 2024 года

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    Прогноз и ставки на Боржеш — Кецманович
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    Миомир Кецманович
    Серб Миомир Кецманович сыграет против португальца Нуну Боржеша в первом круге «Мастерса» в Монреале (Канада). Матч пройдет 6 августа, начало — в 22:30 мск. Ставка и прогноз на матч Боржеш — Кецманович, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

    Боржеш

    Нуну в прошлом месяце выиграл грунтовый турнир в шведском Бостаде. Это его первый в карьере титул на уровне ATP.

    В финале португальский теннисист красиво разобрался с Рафаэлем Надалем — 6:3, 6:2. Очевидно, что ранее он мог только мечтать о чем-то подобном.

    Но не обошлось и без разочарований. Боржеш не прошел ни раунда на олимпийском турнире, проиграв в первом же матче аргентинцу Мариано Навоне (2:6, 2:6).

    В контексте предстоящего матча важно отметить, что 27-летний Боржеш хорошо играет не только на грунте, но и на харде.

    Прогнозы на теннис

    В начале года Нуну дошел до четвертого круга на Australian Open, а еще через несколько месяцев стал победителем престижного «челленджера» в Финиксе (в финале выиграл у Маттео Берреттини).

    Кецманович

    Миомиру нашлось место в основной сетке после того, как от участия в турнире отказались несколько игроков из топ-40.

    В отличие от Боржеша, который в последнее время играл на грунте, серб уже успел провести несколько матчей на твердом покрытии.

    На турнире в Атланте Кецманович не прошел даже первый круг — сразу проиграл австралийцу Адаму Уолтону.

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    В Вашингтоне 49-я ракетка мира стартовал сразу со второго раунда после уверенной победы над Джеффри Джоном Вольфом уступил Денису Шаповалову.

    Лучшим результатом Кецмановича на харде в 2024-м пока остается выход в четвертый круг Australian Open.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на Боржеша в этом матче можно поставить за 2.34, победу Кецмановича букмекеры предлагают за 1.60.

    Прогноз: совсем не факт, что Миомир обыграет этого португальца. Нуну действительно максимально комфортно чувствует себя на харде. Сербу будет непросто подтвердить статус фаворита.

    Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 23,0 за 1.97.

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    Боржеш — Кецманович: прогноз, ставка (1.97), статистика, коэффициенты букмекеров на матч 06.08.2024. Прогнозы на теннис. Сможет ли Кецманович обыграть Боржеша?
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