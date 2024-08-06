Серб Миомир Кецманович сыграет против португальца Нуну Боржеша в первом круге «Мастерса» в Монреале (Канада). Матч пройдет 6 августа, начало — в 22:30 мск. Ставка и прогноз на матч Боржеш — Кецманович, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

Боржеш

Нуну в прошлом месяце выиграл грунтовый турнир в шведском Бостаде. Это его первый в карьере титул на уровне ATP.

В финале португальский теннисист красиво разобрался с Рафаэлем Надалем — 6:3, 6:2. Очевидно, что ранее он мог только мечтать о чем-то подобном.

Но не обошлось и без разочарований. Боржеш не прошел ни раунда на олимпийском турнире, проиграв в первом же матче аргентинцу Мариано Навоне (2:6, 2:6).

В контексте предстоящего матча важно отметить, что 27-летний Боржеш хорошо играет не только на грунте, но и на харде.

Прогнозы на теннис

В начале года Нуну дошел до четвертого круга на Australian Open, а еще через несколько месяцев стал победителем престижного «челленджера» в Финиксе (в финале выиграл у Маттео Берреттини).

Кецманович

Миомиру нашлось место в основной сетке после того, как от участия в турнире отказались несколько игроков из топ-40.

В отличие от Боржеша, который в последнее время играл на грунте, серб уже успел провести несколько матчей на твердом покрытии.

На турнире в Атланте Кецманович не прошел даже первый круг — сразу проиграл австралийцу Адаму Уолтону.

В Вашингтоне 49-я ракетка мира стартовал сразу со второго раунда после уверенной победы над Джеффри Джоном Вольфом уступил Денису Шаповалову.

Лучшим результатом Кецмановича на харде в 2024-м пока остается выход в четвертый круг Australian Open.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Боржеша в этом матче можно поставить за 2.34, победу Кецмановича букмекеры предлагают за 1.60.

Прогноз: совсем не факт, что Миомир обыграет этого португальца. Нуну действительно максимально комфортно чувствует себя на харде. Сербу будет непросто подтвердить статус фаворита.

Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 23,0 за 1.97.