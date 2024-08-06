Боржеш
Нуну в прошлом месяце выиграл грунтовый турнир в шведском Бостаде. Это его первый в карьере титул на уровне ATP.
В финале португальский теннисист красиво разобрался с Рафаэлем Надалем — 6:3, 6:2. Очевидно, что ранее он мог только мечтать о чем-то подобном.
Но не обошлось и без разочарований. Боржеш не прошел ни раунда на олимпийском турнире, проиграв в первом же матче аргентинцу Мариано Навоне (2:6, 2:6).
В контексте предстоящего матча важно отметить, что 27-летний Боржеш хорошо играет не только на грунте, но и на харде.
В начале года Нуну дошел до четвертого круга на Australian Open, а еще через несколько месяцев стал победителем престижного «челленджера» в Финиксе (в финале выиграл у Маттео Берреттини).
Кецманович
Миомиру нашлось место в основной сетке после того, как от участия в турнире отказались несколько игроков из топ-40.
В отличие от Боржеша, который в последнее время играл на грунте, серб уже успел провести несколько матчей на твердом покрытии.
На турнире в Атланте Кецманович не прошел даже первый круг — сразу проиграл австралийцу Адаму Уолтону.
В Вашингтоне 49-я ракетка мира стартовал сразу со второго раунда после уверенной победы над Джеффри Джоном Вольфом уступил Денису Шаповалову.
Лучшим результатом Кецмановича на харде в 2024-м пока остается выход в четвертый круг Australian Open.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на Боржеша в этом матче можно поставить за 2.34, победу Кецмановича букмекеры предлагают за 1.60.
Прогноз: совсем не факт, что Миомир обыграет этого португальца. Нуну действительно максимально комфортно чувствует себя на харде. Сербу будет непросто подтвердить статус фаворита.
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Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 23,0 за 1.97.