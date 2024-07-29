Норвежец Каспер Рууд сыграет против итальянца Андреа Вавассори во втором круге олимпийского турнира в Париже. Матч пройдет 29 июля, начало — в 16:00 мск. Ставка и прогноз на матч Рууд — Вавассори, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

Рууд

Каспер на старте турнира одержал победу над японцем Таро Даниэлем — 7:5, 6:1.

Норвежец неудачно начал первый сет, сразу отдал гейм на подаче, но потом разыгрался и спокойно довел дело до победы.

При этом все равно нельзя сказать, что Рууд показал свой лучший теннис. Например, во второй партии точность подачи на первом мяче была всего лишь 48 процентов.

Прогнозы на теннис

Но Рууд все равно остается одним из фаворитов турнира. На кортах Ролан Гаррос он в последнее время выступает очень успешно: в 2022-м и 2023-м дошел на Ролан Гаррос до финала, а в 2024-м — до полуфинала.

Вавассори

Итальянский теннисист в первом круге одержал победу над Педро Мартинесом — 6:4, 4:6, 6:4.

Пожалуй, можно даже сказать, что это сенсация. Испанец все-таки неплохо выступает в этом сезоне даже на уровне ATP.

Между тем, Вавассори в этом году выиграл лишь три матча на турнирах ATP. Его лучшим результатом пока остается выход в четвертьфинал турнира в Буэнос-Айресе.

В текущей версии рейтинга 29-летний Вавассори занимает всего лишь 207-е место.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: здесь у букмекеров нет ни малейших сомнений в победе фаворита. На Вавассори можно поставить за 8.80.

Прогноз: Каспер умеет удивлять, причем по-разному, однако в предстоящем матче вряд ли будет интрига. На этот раз норвежец отдаст сопернику не больше четырех-пяти геймов.

Рекомендуемая ставка: победа Рууда с форой по геймам (-6,0) за 1.99.