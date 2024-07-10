Ботик впервые в сезоне выиграет два матча подряд?

Нидерландец Ботик ван де Зандшульп сыграет против ливанца Беньямина Хассана во втором круге грунтового «челленджера» в немецком Брауншвейге. Матч пройдет 10 июля, начало — в 13:00 мск. Ставка и прогноз на матч Ван де Зандшульп — Хассан, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

Ван де Зандшульп

Ботик уже не первый раз за последние несколько месяцев сыграет на «челленджере».

Нидерландец пытается избежать падения за пределы топ-100, но есть ощущение, что этого не избежать. Эту неделю он начал в статусе 97-й ракетки мира.

В первом круге ван де Зандшульп выиграл у 170-й ракетки мира француза Маттео Мартино — 6:2, 6:4.

Прогнозы и ставки на Уимблдон

Примечательно, что ранее в текущем сезоне Ботик еще ни разу не выигрывал больше одного матча на уровне основной сетки, в том числе на грунтовых «челленджерах» в Экс-ан-Провансе и Бордо.

Хассан

Беньямин в первом раунде одержал разгромную победу над бельгийцем Михаэлем Гертсом — 6:1, 6:4.

На прошлой неделе теннисист из Ливана прошел два раунда на «челленджере» в Карлсруэ. Это один из лучших его результатов в этом году.

Также можно отметить, что в конце марта 29-летний Хассан остановился в шаге от финала на грунтовом турнире в испанской Жироне.

На «Мастерсе» в Мадриде Беньямин прошел квалификацию, но сразу после этого проиграл хорвату Борне Чориче (7:6, 5:7, 3:6).

Хассан занимает 154-е место в рейтинге ATP.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на ван де Зандшульпа в этом матче можно поставить за 1.41, победу Хассана букмекеры предлагают за 2.76.

Прогноз: на этот раз Ботику будет не так легко, как в первом матче. Хассан вполне способен навязать борьбу бывшей 22-й ракетке мира.

Рекомендуемая ставка: тотал сетов больше 2,5 за 2.43.