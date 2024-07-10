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    Ботик впервые в сезоне выиграет два матча подряд?

    Ван де Зандшульп — Хассан. Ставка (к. 2.43) и прогноз на «челленджер» в Брауншвейге 10 июля 2024 года

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    Прогноз и ставки на Ван де Зандшульп — Хассан
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    Ботик ван де Зандшульп
    Нидерландец Ботик ван де Зандшульп сыграет против ливанца Беньямина Хассана во втором круге грунтового «челленджера» в немецком Брауншвейге. Матч пройдет 10 июля, начало — в 13:00 мск. Ставка и прогноз на матч Ван де Зандшульп — Хассан, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

    Ван де Зандшульп

    Ботик уже не первый раз за последние несколько месяцев сыграет на «челленджере».

    Нидерландец пытается избежать падения за пределы топ-100, но есть ощущение, что этого не избежать. Эту неделю он начал в статусе 97-й ракетки мира.

    В первом круге ван де Зандшульп выиграл у 170-й ракетки мира француза Маттео Мартино — 6:2, 6:4.

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    Примечательно, что ранее в текущем сезоне Ботик еще ни разу не выигрывал больше одного матча на уровне основной сетки, в том числе на грунтовых «челленджерах» в Экс-ан-Провансе и Бордо.

    Хассан

    Беньямин в первом раунде одержал разгромную победу над бельгийцем Михаэлем Гертсом — 6:1, 6:4.

    На прошлой неделе теннисист из Ливана прошел два раунда на «челленджере» в Карлсруэ. Это один из лучших его результатов в этом году.

    Также можно отметить, что в конце марта 29-летний Хассан остановился в шаге от финала на грунтовом турнире в испанской Жироне.

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    На «Мастерсе» в Мадриде Беньямин прошел квалификацию, но сразу после этого проиграл хорвату Борне Чориче (7:6, 5:7, 3:6).

    Хассан занимает 154-е место в рейтинге ATP.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на ван де Зандшульпа в этом матче можно поставить за 1.41, победу Хассана букмекеры предлагают за 2.76.

    Прогноз: на этот раз Ботику будет не так легко, как в первом матче. Хассан вполне способен навязать борьбу бывшей 22-й ракетке мира.

    Рекомендуемая ставка: тотал сетов больше 2,5 за 2.43.

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    Ван де Зандшульп — Хассан: прогноз, ставка (2.43), статистика, коэффициенты матча 10.07.2024. Прогнозы на теннис. Ботик впервые в сезоне выиграет два матча подряд?
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