Россиянка Анна Блинкова сыграет против испанки Сары Соррибес-Тормо в четвертьфинале турнира в Гонконге. Матч пройдет 13 октября, начало — в 09:00 мск. Соррибес-Тормо — Блинкова: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Соррибес-Тормо

Для Сары текущий сезон начался только в апреля. До этого в течение полугода она восстанавливалась после травмы.

И надо сказать, что испанке довольно быстро удалось вернуть оптимальную форму.

В начале июня Соррибес-Тормо дошла до четвертого круга на Открытом чемпионате Франции, где в очень напряженном матче уступила бразильянке Беатрис Аддад-Майя.

В июля она добралась до полуфинала в Палермо, а в конце августа сенсационно взяла титул в Кливленде. При этом интересно, что на турнире в США Сара попала в основную сетку как лаки-лузер. И после этого она обыграла Катерину Синякову, Веронику Кудерметову, Слоун Стивенс, Татьяну Марию и Екатерину Александрову.

В Гонконге Соррибес-Тормо начала с разгромной победы над местной теннисисткой У Хо-Чинг (6:1, 6:0), после чего выиграла у китаянки Синьюй Ван (6:4, 4:6, 6:1).

Блинкова

Анна тем временем во втором круге спокойно разобралась с Присциллой Хон — 6:1, 6:3.

Матч против австралийки получился для нее наверное самым простым за последние несколько месяцев.

На недавнем турнире в Пекине Блинкова удивила уверенной победой над хорваткой Донной Векич (6:3, 7:5).

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После этого россиянка ожидаемо уступила Джессике Пегуле, но при этом ей удалось взять партию у сильной американки.

Блинкова в этом сезоне выигрывала больше двух матчей на уровне WTA только в Хобарте и Страсбурге.

Прогноз и ставка

На Соррибес-Тормо в этом матче можно поставить за 1.57, победу Блинковой букмекеры предлагают за 2.41.

Анну зря недооценивают в данном случае. Ей действительно по силам остановить испанскую теннисистку.

Ставка — победа Блинковой за 2.41.

Также можно рассмотреть ставку на тотал геймов больше 21,5 за 1.95.