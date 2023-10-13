ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на теннис
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    СавиоСавио из «Жироны» внезапно разорвал Ла Лигу на старте сезона. Теперь его ждут в «Ман Сити» Эден Азар Азар воплощал лучшее в футболе: радость самовыражения на поле «Тоттенхэм»Время «Тоттенхэма». Семь причин, почему «Шпоры» могут выиграть АПЛ
  • 21:17
    • Испания — Шотландия: стартовые составы на матч отбора Евро-2024
  • 21:03
    • Гол Чалова обеспечил России минимальную победу над Камеруном
  • 20:59
    • Армения уступила Латвии в отборе на Евро-2024
  • 19:11
    • Черчесов высказался о возможном назначении в «Спартак»
    Все новости спорта

    Сможет ли Блинкова обыграть Соррибес-Тормо?

    Соррибес-Тормо — Блинкова. Ставка (к. 1.95) и прогноз на турнир в Гонконге 13 октября 2023 года

    Прогнозы на теннис Прогнозы на Анна Блинкова Прогнозы на WTA
    Прогноз и ставки на Соррибес-Тормо — Блинкова
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Анна Блинкова
    Россиянка Анна Блинкова сыграет против испанки Сары Соррибес-Тормо в четвертьфинале турнира в Гонконге. Матч пройдет 13 октября, начало — в 09:00 мск. Соррибес-Тормо — Блинкова: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
    ×
    Теннис. Гонконг. Женщины 13 Октября 2023 года

    Соррибес-Тормо

    Для Сары текущий сезон начался только в апреля. До этого в течение полугода она восстанавливалась после травмы.

    И надо сказать, что испанке довольно быстро удалось вернуть оптимальную форму.

    В начале июня Соррибес-Тормо дошла до четвертого круга на Открытом чемпионате Франции, где в очень напряженном матче уступила бразильянке Беатрис Аддад-Майя.

    В июля она добралась до полуфинала в Палермо, а в конце августа сенсационно взяла титул в Кливленде. При этом интересно, что на турнире в США Сара попала в основную сетку как лаки-лузер. И после этого она обыграла Катерину Синякову, Веронику Кудерметову, Слоун Стивенс, Татьяну Марию и Екатерину Александрову.

    В Гонконге Соррибес-Тормо начала с разгромной победы над местной теннисисткой У Хо-Чинг (6:1, 6:0), после чего выиграла у китаянки Синьюй Ван (6:4, 4:6, 6:1).

    Блинкова

    Анна тем временем во втором круге спокойно разобралась с Присциллой Хон — 6:1, 6:3.

    Матч против австралийки получился для нее наверное самым простым за последние несколько месяцев.

    На недавнем турнире в Пекине Блинкова удивила уверенной победой над хорваткой Донной Векич (6:3, 7:5).

    Все прогнозы на теннис

    После этого россиянка ожидаемо уступила Джессике Пегуле, но при этом ей удалось взять партию у сильной американки.

    Блинкова в этом сезоне выигрывала больше двух матчей на уровне WTA только в Хобарте и Страсбурге.

    Прогноз и ставка

    На Соррибес-Тормо в этом матче можно поставить за 1.57, победу Блинковой букмекеры предлагают за 2.41.

    9500$ИгратьБонус новым игрокамlas atlantis 500$ИгратьБонусы к первым ставкамbet365

    Анну зря недооценивают в данном случае. Ей действительно по силам остановить испанскую теннисистку.

    Ставка — победа Блинковой за 2.41.

    Также можно рассмотреть ставку на тотал геймов больше 21,5 за 1.95.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.85
  • Прогноз на матч Люксембург (до 21 года) — Украина (до 21 года)
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  2.23
  • Прогноз на матч Австрия (до 21 года) — Норвегия (до 21 года)
  • Футбол
  • Сегодня в 21:30
    •  2.24
  • Прогноз на матч Хорватия — Турция
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  1.77
  • Прогноз на матч Белоруссия — Румыния
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  1.96
  • Прогноз на матч Испания — Шотландия
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  1.97
  • Прогноз на матч Албания — Чехия
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  3.35
  • Экспресс дня 12 октября
  • Сегодня в 21:45
    •  2.03
  • Прогноз на матч Англия (до 21 года) — Сербия (до 21 года)
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  2.66
  • Прогноз на матч Андорра — Косово
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  1.99
  • Прогноз на матч Фареры — Польша
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  1.80
  • Прогноз на матч Кипр — Норвегия
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  1.71
  • Прогноз на матч Израиль — Швейцария
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  2.28
  • Прогноз на матч Алжир — Кабо-Верде
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.12
  • Прогноз на матч Колумбия — Уругвай
  • Футбол
  • Сегодня в 23:30
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Соррибес-Тормо — Блинкова: прогноз, ставка (2.41), статистика, коэффициенты матча 13.10.2023. Прогнозы на теннис. Сможет ли Блинкова обыграть Соррибес-Тормо?
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры