Две россиянки в лице Мирры Андреевой и Анастасии Павлюченковой встретятся во втором круге турнира в Пекине. Матч пройдет 03 октября, начало — в 12:00 мск. Андреева — Павлюченкова: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Мирра Андреева

Андреева начинала свой путь в Пекине с квалификации и успешно её преодолела, затратив на это минимальное количество сил.

В первом круге ей пришлось играть против именитой и сильной Крейчиковой, которая совсем недавно также брала титул, но в американском Сан-Диего.

Были определённые опасения относительно эмоционального состояния Мирры в игре с чешкой, н она справилась на ура, не позволив Барборе сделать ровным счетом ничего.

Все прогнозы на теннис

В предстоящем поединке против Павлюченковой придется также туго, но, если Мирра продолжит играть в такой теннис, как в матче с чешкой, то пройдет по дистанции дальше.

Анастасия Павлюченкова

Павлюченкова в этом сезоне видала всякое, поэтому сделать прогноз на её выступление в Китае довольно непросто.

В начале года она безальтернативно проигрывала соперницам из первой двадцатки с двумя «баранками», но уже на «Ролан Гаррос» она демонстрировала вполне себе сносные результаты.

На прошлой неделе в Токио Анастасия дошла до полуфинала, где проиграла ещё одной россиянке в лице Вероники Кудерметовой, которая в итоге и выиграла японский титул.

Качество игры Анастасии на данный момент времени позволяет говорить о реальных шансах на выход в четвертьфинал.

Прогноз и ставка

Букмекеры верят в Мирру в этом поединке: победа Андреевой — 1.67, победа Павлюченковой — 2.20.

Прогноз: Андреева победит, но сделать это будет непросто.

Ставка: П1 за 1.89.

Альтернативный прогноз: Блинкова не зацепится за игру, поэтому в ней не будет много геймов.

Альтернативная ставка: ТБ 2.5 с коэффициентом 2.40.