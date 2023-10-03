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    Андреева воспользуется фаворитским статусом?

    Андреева — Павлюченкова. Ставка (к. 1.67) и прогноз на матч в Пекине 03 октября 2023 года

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    Прогноз и ставки на Андреева — Павлюченкова
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    Мирра Андреева
    Две россиянки в лице Мирры Андреевой и Анастасии Павлюченковой встретятся во втором круге турнира в Пекине. Матч пройдет 03 октября, начало — в 12:00 мск. Андреева — Павлюченкова: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Теннис. Пекин. Женщины 03 Октября 2023 года

    Мирра Андреева

    Андреева начинала свой путь в Пекине с квалификации и успешно её преодолела, затратив на это минимальное количество сил.

    В первом круге ей пришлось играть против именитой и сильной Крейчиковой, которая совсем недавно также брала титул, но в американском Сан-Диего.

    Были определённые опасения относительно эмоционального состояния Мирры в игре с чешкой, н она справилась на ура, не позволив Барборе сделать ровным счетом ничего.

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    В предстоящем поединке против Павлюченковой придется также туго, но, если Мирра продолжит играть в такой теннис, как в матче с чешкой, то пройдет по дистанции дальше.

    Анастасия Павлюченкова

    Павлюченкова в этом сезоне видала всякое, поэтому сделать прогноз на её выступление в Китае довольно непросто.

    В начале года она безальтернативно проигрывала соперницам из первой двадцатки с двумя «баранками», но уже на «Ролан Гаррос» она демонстрировала вполне себе сносные результаты.

    На прошлой неделе в Токио Анастасия дошла до полуфинала, где проиграла ещё одной россиянке в лице Вероники Кудерметовой, которая в итоге и выиграла японский титул.

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    Качество игры Анастасии на данный момент времени позволяет говорить о реальных шансах на выход в четвертьфинал.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры верят в Мирру в этом поединке: победа Андреевой — 1.67, победа Павлюченковой — 2.20.

    Прогноз: Андреева победит, но сделать это будет непросто.

    Ставка: П1 за 1.89.

    Альтернативный прогноз: Блинкова не зацепится за игру, поэтому в ней не будет много геймов.

    Альтернативная ставка: ТБ 2.5 с коэффициентом 2.40.

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    Андреева — Павлюченкова: прогноз, ставка (1.89), статистика, коэффициенты матча 03.10.2023. Прогнозы на теннис. Андреева воспользуется фаворитским статусом?
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