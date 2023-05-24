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    Рууд разгромит своего соперника?

    Рууд — Волф. Ставка (к.1.94) и прогноз на матч второго круга в Женеве, 24 мая 2023 года

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    Прогноз и ставки на Рууд — Волф
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    Каспер Рууд
    Норвежец Каспер Рууд и американец Джон Волф встретятся во втором круге турнира в Женеве. Матч пройдет 24 мая, начало — в 19:00 мск. Рууд — Волф: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Теннис. Женева. Мужчины 24 Мая 2023 года

    Каспер Рууд

    Рууд по-прежнему является одним из лучших игроков на земле на данный момент времени и по делу идет в десятке сильнейших теннисистов по рейтингу.

    На последних земляных турнирах у Рууда отличные результаты, который позавидует любой. Так на закончившемся Риме Каспер добрался до полуфинала, а в решающий матч турнира его не пустил молодой датчанин Руне.

    В прошлом году в Швейцарии Каспер забрали титул, поэтому нет ничего удивительного, что в нынешнем году он посеян под первым номером.

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    В предстоящем поединке против американца скандинав безоговорочный фаворит, и в матче против Волфа вполне может устроить разгром сопернику.

    Джон Волф

    Волф не является специалистом по грунту, но если у него идет игра на этом покрытии, то он с удовольствием будет обыгрывать соперников и продвигаться по сетке.

    Именно в Риме удивило его продвижение в третий круг, поскольку на таких грунтовых соревнованиях он давно не был замечен на высоких стадиях.

    Джон уже и в Швейцарии обыграл крайне сильного грунтовика в качестве боливийца Уго Деллиена.

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    В матче с норвежцем его не ожидает ничего хорошего, даже при условии практически идеальной игры от американца.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры считают норвежца фаворитом предстоящего поединка: победа Рууда — 1.23, победа Волфа — 4.20.

    Прогноз: Рууд разберется со своим соперником легко и непринужденно.

    Ставка: Ф1 (-4.5) за 1.94.

    Альтернативный прогноз: В матче будет минимальное количество геймов.

    Альтернативная ставка: ТМ 21 с коэффициентом 1.94.

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    Рууд — Волф: прогноз, ставка (1.94), статистика, коэффициенты матча 24.05.2023. Прогнозы на теннис. Рууд разгромит своего соперника?
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