Норвежец Каспер Рууд и американец Джон Волф встретятся во втором круге турнира в Женеве. Матч пройдет 24 мая, начало — в 19:00 мск. Рууд — Волф: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Каспер Рууд

Рууд по-прежнему является одним из лучших игроков на земле на данный момент времени и по делу идет в десятке сильнейших теннисистов по рейтингу.

На последних земляных турнирах у Рууда отличные результаты, который позавидует любой. Так на закончившемся Риме Каспер добрался до полуфинала, а в решающий матч турнира его не пустил молодой датчанин Руне.

В прошлом году в Швейцарии Каспер забрали титул, поэтому нет ничего удивительного, что в нынешнем году он посеян под первым номером.

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В предстоящем поединке против американца скандинав безоговорочный фаворит, и в матче против Волфа вполне может устроить разгром сопернику.

Джон Волф

Волф не является специалистом по грунту, но если у него идет игра на этом покрытии, то он с удовольствием будет обыгрывать соперников и продвигаться по сетке.

Именно в Риме удивило его продвижение в третий круг, поскольку на таких грунтовых соревнованиях он давно не был замечен на высоких стадиях.

Джон уже и в Швейцарии обыграл крайне сильного грунтовика в качестве боливийца Уго Деллиена.

В матче с норвежцем его не ожидает ничего хорошего, даже при условии практически идеальной игры от американца.

Прогноз и ставка

Букмекеры считают норвежца фаворитом предстоящего поединка: победа Рууда — 1.23, победа Волфа — 4.20.

Прогноз: Рууд разберется со своим соперником легко и непринужденно.

Ставка: Ф1 (-4.5) за 1.94.

Альтернативный прогноз: В матче будет минимальное количество геймов.

Альтернативная ставка: ТМ 21 с коэффициентом 1.94.