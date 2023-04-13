Итальянец Янник Синнер сыграет против поляка Хуберта Хуркача в третьем круге «Мастерса» в Монте-Карло. Матч пройдет 13 апреля, начало — в 12:00 мск. Хуркач — Синнер: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Хуркач

Хуберт во втором раунде одержал победу над Джеком Дрэйпером — 6:3, 6:7, 7:5.

Как и ожидалось, матч получился максимально напряженным и нервным. Но поляку в последнее время не привыкать к этому.

Здесь стоит отметить, что Хуркач, конечно же, допускал ошибки, но ему, например, удалось взять 86 процентов очков на первой подаче, в том числе благодаря 20 эйсам.

После игры Хуберт пошутил по поводу тай-брейка во второй партии: «Когда провел три сета и только один закончился тай-брейком».

А все дело в том, что в 24 матчах этого сезона Хуркач провел 26 тай-брейков. Момент, на который стоит обратить внимание.

Синнер

Янник тем временем стартовал сразу со второго раунда благодаря тому, что попал в число сеяных.

В среду Синнер встретился с Диего Шварцманом. Первый сет прошел вообще без борьбы — аргентинец не взял ни гейма.

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А во второй партии при счете 3:1 в пользу итальянца Шварцман просто снялся.

В общем, Синнер всего лишь немного размялся, соперник оказался совершенно не готов к такому матчу.

Прогноз и ставка

На Хуркача в этом матче можно поставить за 3.78, победу Синнера букмекеры предлагают за 1.27.

Янник дважды проиграл трех предыдущих матчах против Хуберта, в том числе в финале «Мастерса» в Майами в сезоне-2021.

А в прошлом году поляк выиграл у итальянца на турнире в Дубае — 6:3, 6:3.

Ставка — тотал геймов больше 21,5 за 1.91.

В данном случае Синнера сложно назвать явным фаворитом. Хуркач способен навязать борьбу хотя бы за счет своей великолепной подачи.

Также можно рассмотреть ставку на то, что хотя бы в одном сете будет тай-брейк за 2.60.