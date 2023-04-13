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    Синнер обыграет Хуркача с разгромным счетом?

    Хуркач — Синнер. Прогноз (к. 1.91) и ставки на «Мастерс» в Монте-Карло 13 апреля 2023 года

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    Прогноз и ставки на Хуркач — Синнер
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    Янник Синнер
    Итальянец Янник Синнер сыграет против поляка Хуберта Хуркача в третьем круге «Мастерса» в Монте-Карло. Матч пройдет 13 апреля, начало — в 12:00 мск. Хуркач — Синнер: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Теннис. Монте-Карло. Мужчины 13 Апреля 2023 года

    Хуркач

    Хуберт во втором раунде одержал победу над Джеком Дрэйпером — 6:3, 6:7, 7:5.

    Как и ожидалось, матч получился максимально напряженным и нервным. Но поляку в последнее время не привыкать к этому.

    Здесь стоит отметить, что Хуркач, конечно же, допускал ошибки, но ему, например, удалось взять 86 процентов очков на первой подаче, в том числе благодаря 20 эйсам.

    После игры Хуберт пошутил по поводу тай-брейка во второй партии: «Когда провел три сета и только один закончился тай-брейком».

    А все дело в том, что в 24 матчах этого сезона Хуркач провел 26 тай-брейков. Момент, на который стоит обратить внимание.

    Синнер

    Янник тем временем стартовал сразу со второго раунда благодаря тому, что попал в число сеяных.

    В среду Синнер встретился с Диего Шварцманом. Первый сет прошел вообще без борьбы — аргентинец не взял ни гейма.

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    А во второй партии при счете 3:1 в пользу итальянца Шварцман просто снялся.

    В общем, Синнер всего лишь немного размялся, соперник оказался совершенно не готов к такому матчу.

    Прогноз и ставка

    На Хуркача в этом матче можно поставить за 3.78, победу Синнера букмекеры предлагают за 1.27.

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    Янник дважды проиграл трех предыдущих матчах против Хуберта, в том числе в финале «Мастерса» в Майами в сезоне-2021.

    А в прошлом году поляк выиграл у итальянца на турнире в Дубае — 6:3, 6:3.

    Ставка — тотал геймов больше 21,5 за 1.91.

    В данном случае Синнера сложно назвать явным фаворитом. Хуркач способен навязать борьбу хотя бы за счет своей великолепной подачи.

    Также можно рассмотреть ставку на то, что хотя бы в одном сете будет тай-брейк за 2.60.

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    Хуркач — Синнер: прогноз, ставка (1.91), статистика, коэффициенты матча 13.04.2023. Прогнозы на теннис. Синнер обыграет Хуркача с разгромным счетом?
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