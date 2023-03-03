Итальянец Маттео Берреттини сыграет против датчанина Хольгера Руне в четвертьфинале турнира в Акапулько (Мексика). Матч пройдет 3 марта, начало — в 06:30 мск. Берреттини — Руне: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Берреттини

Маттео на этой неделе провел пока лишь один полноценнй матч.

В первом круге итальянец встречался с Алексом Молчаном. Первый сет словак отдал со счетом 0:6, а в начале второго соперник снялся, не сумев продолжить игру из-за травмы.

Во втором раунде Берреттини спокойно остановил шведа Микаэля Имера — 6:3, 6:3.

Это был один из тех случаев, когда Маттео почти безошибочно действовал в геймах на собственной подаче. Сопернику так и не удалось реализовать хотя бы один брейк-пойнт.

Руне

Хольгер тем временем начал турнир с волевой победы над Беном Шелтоном — 6:7, 6:4, 6:2.

Первая партия ушла на то, чтобы привыкнуть к подаче американца, но в дальнейшем игра была под контролем датского теннисиста.

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Во втором круге Руне разгромила португальца Нуну Боргеша — 6:0, 6:2. Матч продолжался всего лишь 58 минут.

На прошлой неделе Руне пропустил турнир в Марселе из-за небольшого повреждения. Судя по матчу с Боргешем, сейчас его ничего не беспокоит.

Прогноз и ставка

На Берреттини в этом матче можно поставить за 2.00, победу Руне букмекеры предлагают за 1.81.

В прошлом году Маттео с трудом выиграл у Хольгера на «Мастерсе» в Индиан-Уэллсе — 6:3, 4:6, 6:4.

Скорее всего, в предстоящем матче будет как минимум два затяжных сета. Все-таки оба теннисиста классно держат подачу.

Ставка — тотал геймов больше 23,5 за 2.02. А по поводу возможного исхода здесь сложно что-либо сказать, шансы действительно равны.