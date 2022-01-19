Немец Александр Зверев сыграет против австралийца Джона Миллмана во втором круге Открытого чемпионата Австралии. Матч пройдет 19 января, начало — в 12:30 мск. Зверев — Миллман: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Зверев

Зверев начал турнир с победы над Даниэлем Альтмайером. С одной стороны, можно сказать, что это было уверенно, все-таки соперник так и не смог взять ни одной партии.

Но с другой, в двух сетах Зверев дожал соотечественника только на тай-брейке. По-настоящему классно он сыграл только во второй партии.

После игры немец не скрывал, что доволен только результатом, а вот качество тенниса порой оставляло желать лучшего.

Миллман

Миллман в первом раунде встречался с Фелисиано Лопесом. Как и ожидалось, австралиец почти без проблем обыграл возрастного испанца.

Исключением стал только третий сет, который 40-летний Лопес выиграл со сетом 6:4. В остальных партиях Джон играл лучше.

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Ранее в январе Миллман неудачно выступил на турнирах в Аделаиде, где не выиграл ни одного матча. Сначала 32-летний теннисист уступил Танаси Коккинакису, а потом Хауме Муньяру. При этом Джон не выиграл ни одного сета.

Прогноз и ставка

Букмекеры уверены, что Зверев обыграет австралийца в трех сетах. Если что, на победу Миллмана можно поставить за 13.75.

Интересно, что в 2019 году Зверев с трудом выиграл у Миллмана на «Ролан Гаррос». Австралиец тогда сдался только в пятом сете. А в сезоне-2020 Джон взял у немца партию на турнире в Кельне.

Понятно, что Миллман не тот, кто может остановить Зверева. Но надо не забывать, что австралийца будут неистово поддерживать трибуны. И кто знает, возможно, это поможет ему продержаться на корте не три, а, например, четыре сета.

Ставка — тотал сетов больше 3,5 за 2.54. Это опасный вариант, но фактор австралийских болельщиков действительно может сыграть свою роль.