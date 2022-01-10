Россиянка Дарья Касаткина сыграет против американки Софии Кенин в первом круге турнира в Сиднее. Матч пройдет 10 января, начало — в 09:00 мск. Кенин — Касаткина: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Кенин

Кенин пропустила вторую половину прошлого сезона. Американка так ни разу и не сыграла после Уимблдона, где вылетела уже после второго раунда. Позже она хотела выступить на US Open, но как раз перед стартом турнира заразилась коронавирусом.

Новый год Кенин начала на турнире в Аделаиде. С учетом того, что София играла после большой паузы, ее выступление можно считать вполне успешным.

В первом раунде чемпионка Australian Open-2020 обыграла итальянку Лючию Бронцетти, а во втором — австралийку Айлу Томлянович.

В четвертьфинале Кенин уступил Эшли Барти. Но в данном случае американку вряд ли стоит критиковать, соперница сейчас находится в невероятной форме.

Касаткина

Касатктна тоже может быть довольна своим первым турниром в новом сезоне.

Дарья дошла до полуфинала на одном из турниров в Мельбурне. Общее впечатление, правда, немного смазала встреча с Амандой Анисимовой. Касаткина взяла лишь два гейма, при этом отдав второй сет со счетом 0:6.

Россиянку в очередной раз подвели грубые ошибки в игре на своей подаче. Анисимова слишком легко выигрывала очки на приеме.

Все прогнозы на теннис

Перед этим же Касаткина обыграла Анну Калинскую, Мэдисон Киз и Нурию Парризас-Диас. В этих матчах Дарья проиграла только один сет.

Прогноз и ставка

На Кенин в этом матче можно поставить за 1.97, победу Касаткиной букмекеры предлагают за 1.87.

Кенин очень упертая соперница, всегда неплохо борется на приеме, поэтому нет сомнений, что Касаткину ждет сложная игра.

Ставка — победа Кенин за 1.97. Скорее всего, Дарью снова подведет слабая игра на своей подаче.