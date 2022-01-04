Россиянка Вера Звонарева сыграет против американки Алисон Риске в первом круге турнира в Мельбурне. Матч пройдет 4 января, начало — в 02:00 мск. Звонарева — Риске: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Звонарева

Звонарева пропустила всю осеннюю часть минувшего сезона из-за травмы ноги. Поэтому в декабре россиянка воспользовалась шансом выступить на двух турнирах во Франции, которые стали важной частью подготовки.

Сначала Вера выиграла один матч в Анже. После победы над Штефани Фегеле она уступила Наталье Вихлянцевой.

В Лиможе экс-вторая ракетка мира дошла до полуфинала, где проиграла бельгийке Алисон ван Эйтванк.

В текущем рейтинге Звонарева занимает 81-е место. И ей важно остаться в топ-100, чтобы напрямую попасть в основную сетку Открытого чемпионата Австралии.

Риске

Риске тем временем может не волноваться по поводу участия в первом в сезоне турнире «Большого шлема». На данный момент она 51-я в рейтинге WTA.

Алисон завершила прошлый сезон победой на турнире в австрийском Линце. Американка выиграла третий титул в карьере и первый с 2019 года.

Все прогнозы на теннис

Кроме того, в сентябре Риске дошла до финала в словенском Портороже, где уступила итальянке Ясмин Паолини.

На остальных турнирах Риске в лучшем случае выигрывала по одному матчу, но с учетом того, что в первой прошлого года она не играла из-за травмы, сезон для нее получился вполне удачным.

Прогноз и ставка

На Звонареву в этом матче можно поставить за 1.86, победу Риске букмекеры предлагают за 1.98.

Когда-то Вера без проблем обыгрывала Риске, но сейчас американку нельзя назвать простой соперницей для 37-летней россиянки.

И все-таки мы склоняемся к тому, что опытная Звонарева выиграет. В отличие от соперницы, которая в последнее время только тренировалась, у Веры была игровая практика сразу на двух турнирах.

Ставка — победа Звонаревой за 1.86.