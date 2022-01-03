Норвежец Каспер Руд сыграет против испанца Роберто Баутисты-Агута в рамках группового этапа Кубка ATP. Матч пройдет 3 января, начало — в 03:30 мск. Рууд — Баутиста-Агут: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Рууд

Рууд в середине декабря планировал выступить на выставочном турнире в Абу-Даби, но в последний момент отказался от этого. И наверняка остался доволен своим решением. Как известно, многие участники этого турнира заразились коронавирусом.

В первом матче на Кубке ATP Рууд одержал победу над Душаном Лайовичем. Небольшие проблемы были только во второй партии, когда норвежец позволил сопернику сделать обратный брейк.

В прошлом году Рууд выиграл пять титулов, поднялся в рейтинге на восьмое место и сыграл на Итоговом турнире.

И тут важно отметить, что Каспер стал значительно лучше играть на харде, благодаря чему и пробился в топ-10.

Баутиста-Агут

А вот для Баутисты-Агута минувший сезон получился не очень удачным. Испанец опустился в рейтинге на 19-е место.

И если в первой половине прошлого года у него были достаточно неплохие результаты, то в дальнейшем Роберто выступал, как правило, не лучшим образом.

После US Open, где он дошел до третьего раунда, Баутиста-Агут сыграл на четырех турнирах и одержал в общей сложности лишь две победы.

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Но тем не менее на Кубке ATP Баутиста-Агут в стартовом матче разгромил Кристиана Гарина, отдав чилийцу лишь три гейма.

Прогноз и ставка

На Рууда в этом матче можно поставить за 1.68, победу Баутисты-Агута букмекеры предлагают за 2.24.

Как правило, в таких матчах соперникам редко хватает двух сетов. Скорее всего, теннисистам потребуется дополнительная партия.

Но при этом есть подозрение, что Баутиста-Агут, который, похоже, хорошо подготовился к началу сезона, удивит Рууда.

Ставка — победа Баутисты-Агута за 2.24.