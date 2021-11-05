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    Зверев снова не отдаст Рууду ни одного сета?

    Рууд — Зверев. Прогноз (к. 2.04) и ставки на «Мастерс» в Париже 5 ноября 2021 года

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    Прогноз и ставки на Рууд — Зверев
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    Александр Зверев
    Немец Александр Зверев сыграет против норвежца Каспера Рууда в четвертьфинале «Мастерса» в Париже. Матч пройдет 5 ноября, начало — в 23:00 мск. Рууд — Зверев: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Рууд

    Свою главную задачу в Париже Рууд уже выполнил. Благодаря выходу в четвертьфинал норвежец квалифицировался на Итоговый турнир ATP.

    Интересно, что для Каспера это будет уже пятый четвертьфинал «Мастерса» в текущем сезоне, причем третий — на харде. До прошлого года он не выиграл ни одного матча на хардовых турнирах такого уровня.

    Рууд легко выиграл два предыдущих матча в Париже. Сначала 22-летний теннисист разгромил Александра Бублика (6:0 во втором сете), а потом одержал уверенную победу над Маркосом Хироном, отдав американцу лишь три гейма.

    В июле Рууд выиграл три турнира кряду, взяв титулы на грунте Бостада, Гштаада и Кицбюэля.

    Зверев

    Между тем, у Зверева легких матчей в Париже пока не было. Во втором раунде Александру пришлось немного поволноваться в игре против Душана Лайовича. После напряженного первого сета во втором серб и вовсе дрогнул только на тай-брейке.

    А потом у немецкого теннисиста была изнурительная встреча с Григором Димитровым. Первые два сета завершились тай-брейком, а в решающем Зверев дожал болгарина со счетом 6:3.

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    В прошлом году Зверев дошел в Париже до финала, где уступил россиянину Даниилу Медведеву.

    Прогноз и ставка

    На Рууда в этом матче можно поставить за 3.40, победу Зверева букмекеры предлагают за 1.40.

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    В конце августа Зверев разгромил Рууда в четвертьфинале «Мастерса» в Цинциннати. Норвежцу пока нелегко противостоять первой десятке на харде. Это главный аргумент, почему Каспер, скорее всего, снова проиграет теннисисту из Германии.

    Ставка — победа Зверева в двух сетах за 2.04.

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    Рууд — Зверев: прогноз, ставка (2.04), статистика, коэффициенты матча 05.11.2021. Прогнозы на теннис. Зверев снова не отдаст Рууду ни одного сета?
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