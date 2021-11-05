Немец Александр Зверев сыграет против норвежца Каспера Рууда в четвертьфинале «Мастерса» в Париже. Матч пройдет 5 ноября, начало — в 23:00 мск. Рууд — Зверев: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Рууд

Свою главную задачу в Париже Рууд уже выполнил. Благодаря выходу в четвертьфинал норвежец квалифицировался на Итоговый турнир ATP.

Интересно, что для Каспера это будет уже пятый четвертьфинал «Мастерса» в текущем сезоне, причем третий — на харде. До прошлого года он не выиграл ни одного матча на хардовых турнирах такого уровня.

Рууд легко выиграл два предыдущих матча в Париже. Сначала 22-летний теннисист разгромил Александра Бублика (6:0 во втором сете), а потом одержал уверенную победу над Маркосом Хироном, отдав американцу лишь три гейма.

В июле Рууд выиграл три турнира кряду, взяв титулы на грунте Бостада, Гштаада и Кицбюэля.

Зверев

Между тем, у Зверева легких матчей в Париже пока не было. Во втором раунде Александру пришлось немного поволноваться в игре против Душана Лайовича. После напряженного первого сета во втором серб и вовсе дрогнул только на тай-брейке.

А потом у немецкого теннисиста была изнурительная встреча с Григором Димитровым. Первые два сета завершились тай-брейком, а в решающем Зверев дожал болгарина со счетом 6:3.

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В прошлом году Зверев дошел в Париже до финала, где уступил россиянину Даниилу Медведеву.

Прогноз и ставка

На Рууда в этом матче можно поставить за 3.40, победу Зверева букмекеры предлагают за 1.40.

В конце августа Зверев разгромил Рууда в четвертьфинале «Мастерса» в Цинциннати. Норвежцу пока нелегко противостоять первой десятке на харде. Это главный аргумент, почему Каспер, скорее всего, снова проиграет теннисисту из Германии.

Ставка — победа Зверева в двух сетах за 2.04.