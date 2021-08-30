Россиянин Евгений Донской сыграет против канадца Феликса Оже-Альяссима в первом круге Открытого чемпионата США. Матч пройдет 30 августа, начало — в 18:00 мск. Донской — Оже-Альяссим: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Донской

Донской впервые в этом сезоне сыграет на турнире «Большого шлема». Ранее в этом году он не смог пройти квалификацию ни на Открытом чемпионате Австралии, ни на Ролан Гаррос, ни на Уимблдоне.

А вот в Нью-Йорке Евгений, наверное, даже к своему собственному удивлению пробился в основную сетку через непростой отбор.

Российский теннисист одержал победу над индийцем Рамкумаром Рамантаном, румыном Мариусом Копилом и американцем Зане Ханом. С одной стороны, может показаться, что соперники так себе, но ни в одном из этих матчей Донской изначально не считался фаворитом.

А все потому, что текущий сезон Донской проводит очень слабо. Страшно сказать, но на уровне основной сетки ATP он выиграл лишь один матч.

Оже-Альяссим

Тем временем Оже-Альяссим продолжает приближаться к топ-10. После Уимблдона и трех турников в Северной Америке 21-летний теннисист поднялся в рейтинге на 15 место.

На недавнем «Мастерсе» в Цинциннати Феликс дошел до четвертьфинала. Там его основным достижением стала победа над Маттео Берреттини в третьем круге. Кроме того, канадец обыграл Мартона Фучовича и Карена Хачанова. А вот у Стефаноса Циципаса он смог взять лишь один сет.

В Торонто и Вашингтоне Оже-Альяссим выступил не так удачно, но вряд ли кто-то сомневается, что в Нью-Йорке он вполне может дойти как миниум до четвертьфинал. Потенциал у этого теннисиста просто сумасшедший.

Прогноз и ставка

На Донского в этом матче можно поставить за 6.50, победу Оже-Альяссима букмекеры предлагают за 1.13.

Донской уже прыгнул выше головы, попав в основную сетку американского мэйджора. Но на большее ему вряд ли стоит рассчитывать: Оже-Альяссим играет абсолютно на другом уровне.

Ставка — победа Оже-Альяссима с форой по геймам (-6,5) за 1.78.