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    Гергес — Осака. Японка продолжит удивлять

    Юлия Гергес — Наоми Осака. Прогноз и ставки на теннисный матч 5 апреля

    WTA Юлия Гергес Наоми Осака
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    Наоми Осака
    Наоми Осака
    womenstennisblog.com
    В четверг, 5 апрееля, в третьем круге турнира категории WTA Premier в Чарльстоне (США) встретятся немка Юлия Гергес и японка Наоми Осака. Начало матча — в 18:00 мск. Прогноз на Юлия Гергес — Наоми Осака.

    Юлия Гергес

    Теннисистка из Германии получила пятый номер посева и является 13-й ракеткой мира. При этом нынешние результаты вряд ли устраивают Гергес, учитывая ее высокий статус.

    Юлия сумела ярко начать сезон, завоевав титул в Окленде, где в финале была бита ныне вторая ракетка мира Каролин Возняцки (6:4, 7:6). Также в актив 29-летней теннисистки можно занести полуфинал в Санкт-Петербурге и четвертьфинал в Дохе, где Гергес отказалась от продолжения борьбы по ходу поединка с чешкой Петрой Квитовой (4:6, 1:2) из-за травмы.

    Затем немка из-за проблем со здоровьем пропустила почти месяц, после чего выступила в Индиан-Уэллсе и Майами. На первом турнире ей удалось победить Наталью Вихлянцеву (6:4, 6:1), а во втором матче сильнее оказалась уже латвийка Анастасия Севастова (3:6, 3:6). В Майами Юлия проиграла сразу — соотечественнице Карин Виттхефт (6:7, 6:4, 4:6).

    Таким образом, в последние два месяца у Юлии Гергес был минимум игровой практики, что сказалось на ее форме. В Чарльстоне Юлия с трудом прошла во втором круге американку Кристи Ан (2:6, 6:4, 7:6), представляющую вторую сотню мирового рейтинга. Гергес не рисковала и оставалась на задней линии, стараясь пользоваться ошибками оппонентки. Это говорит о неуверенности теннисистки после травмы и нескольких поражений.

    Наоми Осака

    В Чарльстоне 21-я ракетка мира получила десятый номер посева. Японка сумела совершить прорыв в нынешнем сезоне. Осаку уже не считают просто перспективной теннисисткой, а Мартина Навратилова даже сравнила ее с молодой Сереной и заверила болельщиков, что в будущем Наоми возьмет титул на турнире Большого шлема.

    20-летняя теннисистка разбила всех своих оппоненток на крупном первенстве в Индиан-Уэллсе, в том числе первую ракетку мира Симону Халеп (6:3, 6:0), а в финале — россиянку Дарью Касаткину (6:3, 6:2).

    Ближайшие события

    В Майами повторить успех не удалось, хотя на старте турнира Осака легко разделалась с Сереной Уильямс (6:3, 6:2), а поражение от четвертой ракетки мира Элины Свитолиной (4:6, 2:6) уж точно нельзя назвать провалом.

    В Чарльстоне Наоми Осака провела два поединка по два сета, одолев американку Дженнифер Брэди (6:4, 6:4) и немку Лауру Зигемунд (6:3, 7:6). Таким образом, переход на грунт для теннисистки прошел без особых проблем.

    Прогноз

    1,84Победа Осаки с форой -2 гейма

    Осака после встречи с Зигемунд пожаловалась на напряжение, которое копится еще с Индиан-Уэллса, однако вряд ли этот фактор станет решающим в матче с Гергес, которая далека от своих оптимальных кондиций.

    Теннисистки встречались между собой однажды в Цинциннати (2016), когда Осака одержала уверенную победу — 6:4, 6:4. Считаем, что Юлия Гергес в своем нынешнем состоянии не сможет остановить японку, поэтому предлагаем поставить на победу Осаки с форой -2 гейма за 1,84.

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