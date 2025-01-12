«Чикаго»
Турнирное положение: Положение дел у «Чикаго» не самое лучшее, поскольку на дне конференции никто себя уютно чувствовать не будет.
Последние матчи: Правда, в трех последних матчах «Чикаго» одержал две победы, разобравшись в том числе и мощным «Колорадо».
Травмированные игроки: К предстоящему поединку у «Чикаго» нет хоккеистов с какими-либо повреждениями.
Общий тонус клуба: Сложно представить, что хозяевам нужно сделать, чтобы забрать себе победу в предстоящей игре.
«Эдмонтон»
Турнирное положение: К началу нового календарного года «Эдмонтон» наконец-то вышел на рабочие мощности, забравшись на четвертую позицию западной конференции.
Последние матчи: В четырех последних поединках «Эдмонтон» не проиграл ни разу, а победа над «Бостоном» так и вовсе оказалась эталонной, поскольку дружина Ноблоха ушла с площадки без пропущенных голов.
Травмированные игроки: В составе «Эдмонтона» вне заявки только Эвандер Кейн, который не может играть по причине травмы бедра.
Общий тонус клуба: В поединке против «Чикаго» гости будут заряжены на то, чтобы победить хозяев максимально убедительно.
Статистика для ставок
- «Чикаго» в трех последних матчах сезона победил два раза
- «Эдмонтон» не проигрывает пять матчей кряду
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на хозяев дают коэффициент 4.41, на ничью — 5.12, на гостей — 1.60.
Прогноз: «Эдмонтон» без вариантов заберет победу в этом матче.
- 2.50Металлург Мг — Трактор: прогноз и ставкаСегодня в 14:30
- 2.50Нэшвилл — Вашингтон: прогноз и ставкаЗавтра в 04:00
- 3.12Сент-Луис — Коламбус: прогноз и ставкаЗавтра в 03:00
- NEWФрибет до 15 000 рублей в Фонбете. Вот как
Альтернативный прогноз: Голы будут сыпаться, как из рога изобилия.
Ставка: Ф2 (-1.5) с коэффициентом 1.88.
Альтернативная ставка: ТБ 8 с коэффициентом 3.72.