В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Чикаго» будет принимать «Эдмонтон». Игра пройдет в «Юнайтед Центре» 12 января. Начало встречи — в 03:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Чикаго» — «Эдмонтон», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Чикаго»

Турнирное положение: Положение дел у «Чикаго» не самое лучшее, поскольку на дне конференции никто себя уютно чувствовать не будет.

Последние матчи: Правда, в трех последних матчах «Чикаго» одержал две победы, разобравшись в том числе и мощным «Колорадо».

Травмированные игроки: К предстоящему поединку у «Чикаго» нет хоккеистов с какими-либо повреждениями.

Общий тонус клуба: Сложно представить, что хозяевам нужно сделать, чтобы забрать себе победу в предстоящей игре.

«Эдмонтон»

Турнирное положение: К началу нового календарного года «Эдмонтон» наконец-то вышел на рабочие мощности, забравшись на четвертую позицию западной конференции.

Прогнозы и ставки на НХЛ

Последние матчи: В четырех последних поединках «Эдмонтон» не проиграл ни разу, а победа над «Бостоном» так и вовсе оказалась эталонной, поскольку дружина Ноблоха ушла с площадки без пропущенных голов.

Травмированные игроки: В составе «Эдмонтона» вне заявки только Эвандер Кейн, который не может играть по причине травмы бедра.

Общий тонус клуба: В поединке против «Чикаго» гости будут заряжены на то, чтобы победить хозяев максимально убедительно.

Статистика для ставок

«Чикаго» в трех последних матчах сезона победил два раза

«Эдмонтон» не проигрывает пять матчей кряду

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на хозяев дают коэффициент 4.41, на ничью — 5.12, на гостей — 1.60.

Прогноз: «Эдмонтон» без вариантов заберет победу в этом матче.

Альтернативный прогноз: Голы будут сыпаться, как из рога изобилия.

Ставка: Ф2 (-1.5) с коэффициентом 1.88.

Альтернативная ставка: ТБ 8 с коэффициентом 3.72.