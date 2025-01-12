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    «Чикаго» создаст проблемы «Эдмонтону»?

    «Чикаго» — «Эдмонтон». Ставка (к. 1.88), прогноз на матч регулярного сезона НХЛ, 12 января 2025 года

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    Прогноз и ставки на «Чикаго» — «Эдмонтон»
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    «Чикаго»
    В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Чикаго» будет принимать «Эдмонтон». Игра пройдет в «Юнайтед Центре» 12 января. Начало встречи — в 03:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Чикаго» — «Эдмонтон», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

    «Чикаго»

    Турнирное положение: Положение дел у «Чикаго» не самое лучшее, поскольку на дне конференции никто себя уютно чувствовать не будет.

    Последние матчи: Правда, в трех последних матчах «Чикаго» одержал две победы, разобравшись в том числе и мощным «Колорадо».

    Травмированные игроки: К предстоящему поединку у «Чикаго» нет хоккеистов с какими-либо повреждениями.

    Общий тонус клуба: Сложно представить, что хозяевам нужно сделать, чтобы забрать себе победу в предстоящей игре.

    «Эдмонтон»

    Турнирное положение: К началу нового календарного года «Эдмонтон» наконец-то вышел на рабочие мощности, забравшись на четвертую позицию западной конференции.

    Прогнозы и ставки на НХЛ

    Последние матчи: В четырех последних поединках «Эдмонтон» не проиграл ни разу, а победа над «Бостоном» так и вовсе оказалась эталонной, поскольку дружина Ноблоха ушла с площадки без пропущенных голов.

    Травмированные игроки: В составе «Эдмонтона» вне заявки только Эвандер Кейн, который не может играть по причине травмы бедра.

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    Общий тонус клуба: В поединке против «Чикаго» гости будут заряжены на то, чтобы победить хозяев максимально убедительно.

    Статистика для ставок

    • «Чикаго» в трех последних матчах сезона победил два раза

    • «Эдмонтон» не проигрывает пять матчей кряду

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на хозяев дают коэффициент 4.41, на ничью — 5.12, на гостей — 1.60.

    Прогноз: «Эдмонтон» без вариантов заберет победу в этом матче.

    Альтернативный прогноз: Голы будут сыпаться, как из рога изобилия.

    Ставка: Ф2 (-1.5) с коэффициентом 1.88.

    Альтернативная ставка: ТБ 8 с коэффициентом 3.72.

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    «Чикаго» — «Эдмонтон»: прогноз, ставка (1.88), статистика, коэффициенты матча 12.01.2025. Прогнозы на хоккей. «Чикаго» создаст проблемы «Эдмонтону»?
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