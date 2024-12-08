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    «Адмирал» снова окажется сильнее в дерби Дальнего Востока

    «Амур» — «Адмирал». Ставка (к. 1.85) и прогноз на хоккей, КХЛ, 8 декабря 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Амур» — «Адмирал»
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    «Адмирал» в дерби Дальнего Востока
    В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Амур» примет «Адмирал». Игра пройдет на «Платинум Арене» 8 декабря. Начало встречи — в 10:30 (мск). Ставка и прогноз на матч «Амур» — «Адмирал», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Хоккей. КХЛ 08 Декабря 2024 года

    Амур

  • Хабаровск
    •  Амур 10:30 Адмирал

    Адмирал

  • КХЛ
    •

    «Амур»

    Турнирное положение: По итогам 34 матчей хабаровчане задержались на 12-й строчке в таблице Восточной конференции. С 18 очками в активе команда отстает от зоны кубковой восьмерки на 13 турнирных баллов.

    Последние матчи: Несколько недель назад «Амур» одержал крупную победу над «Барысом» — 3:0, которая оставила позади серию из четырнадцати подряд поражений.

    Амур — Адмирал: коэффициенты букмекеров

    Однако после встречи в Астане дальневосточники проиграли «Адмиралу» — 3:5 и СКА — 5:7. В начале декабря команда Виктора Костюченка взяла верх над «Сочи» — 2:1, а в последних матчах уступила «Локомотиву» — 3:4 ОТ и минскому «Динамо» — 2:5.

    Не сыграют: Игорь Бобков, Девин Броссо, Александр Брынцев.

    Состояние команды: Прошлый сезон «Амура» был ознаменован успешным прохождением кубковой квалификации и достаточно динамичным первым раундом против будущего чемпиона.

    Прогнозы и ставки на КХЛ

    С усилениями в преддверии новой регулярки «Амур» был нацелен на то, чтобы повторить прошлогодний успех, с возможностью замахнуться на нечто большее. Однако реальная картина оказалась менее радужной.

    На данном этапе чемпионата «Амур» плох во всех отношениях: помимо практически безнадежного турнирного положения, у команды наблюдается тотальный разлад, особенно в контексте нападения, которое не реализует собственный потенциал.

    «Адмирал»

    Турнирное положение: «Адмиралу» по-прежнему принадлежит 6-я строчка в турнирной таблице Восточной конференции. В 35 играх приморцы набрали 37 очков и отстали от клубов первой пятки на 3 балла.

    Последние матчи: На данном этапе чемпионата «Адмирал» проводит продолжительную домашнюю серию, которая началась весьма динамично, с побед над «Амуром» — 5:3, СКА — 3:2 Б и «Сочи» — 4:3.

    Однако череда матчей без поражения сравнительно быстро подошла к концу ввиду неудачной встречи с «Локомотивом» накануне — 0:3. В последней игре команда Леонида Тамбиева продемонстрировала образцовый хоккей, разгромив «Динамо» Минск — 4:0.

    Не сыграют: Марио Грман, Дмитрий Соколов.

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    • Состояние команды: В отличие от соседа по региону, «Адмирал» провел крайне неудачный прошлый сезон, за который намерен реабилитироваться в ходе нынешней кампании.

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    На старте текущего чемпионата команда Леонида Тамбиева выдала серию ярких матчей, которые запомнились содержательной игрой в нападении, с чем ранее «Адмирал» трудно было ассоциировать.

    Однако достаточно быстро темп набора очков «Адмирала» снизился, как и его стабильность. Тем не менее даже ввиду локальных провалов приморцы по-прежнему хороши на домашней арене, а их турнирное положение не становится глобально хуже.

    Статистика для ставок

    • В одиннадцати матчах из двенадцати последних дома «Амур» проиграл

    • В трех матчах из последних пяти на домашней площадке «Амур» пропускал не менее 4 голов

    • В трех последних личных встречах на территории «Амура» победа досталась «Адмиралу»

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: Победа «Амура» оценивается букмекерами в 2.66, ничья — в 3.68, а победа «Адмирала» — в 2.46.

    На тотал больше 4.5 можно поставить за 1.70, на тотал меньше 4.5 — за 2.15.

    Прогноз: С точки зрения тонуса на дистанции и перспектив на сезон «Адмирал» в значительной степени превосходит «Амур», ввиду чего предстоящую встречу он будет готов внести в свой актив с точки зрения двух набранных очков.

    Ставка: «Адмирал» победит в матче за 1.85.

    Прогноз: Накануне дальневосточные команды выдали яркую очную встречу с большим количеством заброшенных шайб. В текущих условиях соперничества им не составит большого труда провести аналогичный матч.

    Ставка: Тотал больше 5 за 1.96.

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    «Амур» — «Адмирал»: прогноз, ставка (1.85), статистика, коэффициенты матча 08.12.2024. Прогнозы на хоккей. «Адмирал» снова окажется сильнее в дерби Дальнего Востока
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